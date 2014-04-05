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النيابة العامة تحقق مع إخوانية تدير صفحة مزيفة باسم “الشرطة المصرية”

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النيابة العامة تحقق مع إخوانية تدير صفحة مزيفة باسم “الشرطة المصرية” النيابة العامة تحقق مع إخوانية تدير صفحة مزيفة باسم “الشرطة المصرية”

دار القضاء العالي

قال مصدر قضائي إن النيابة العامة بالقاهرة فتحت تحقيقاً موسعاً مع إحدي أنصار الإخوان لتورطها في إنشاء وإدارة صفحات مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” تحمل اسم “الشرطة المصرية”، تقوم ببث مواد إعلامية كاذبة بهدف إثارة الرأي العام ضد وزارة الداخلية.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية نجحت في الوصول إلي المتهمة “شهيرة.أ.إ” عن طريق جهود إدارتي التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، ومكافحة جرائم الإنترنت، حيث تبين من تتبع البصة الإلكترونية أنها قائمة علي إدارة صفحة مزيفة تحمل اسم الشرطة المصرية - الصفحة الرسمية، وتقوم بإنتحال صفة وزارة الداخلية ونشر مواد إعلامية وبيانات تحرض ضد رجال الشرطة والجيش.

 

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