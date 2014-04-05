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تسمم 3 أطفال بالباجورعقب تناولهم مواد كيماوية فى المنوفية

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تسمم 3 أطفال بالباجورعقب تناولهم مواد كيماوية فى المنوفية تسمم 3 أطفال بالباجورعقب تناولهم مواد كيماوية فى المنوفية

صورة أرشيفية

أستقبل قسم السموم بمستشفى شبين الكوم التعليمى ثلاثة أطفال بأماكن متفرقة مصابين بحالات تسمم نتيجة تناول مواد كيماوية بالخطأ وتم إنقاذهم وحالتهم العامة مستقرة وتحرير محاضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بوصول كل من مازن عمر ابو حسين 4 سنوات و ابراهيم عصام سنة ونصف مقيم كوم الضبع و كارلوس موسى 4 سنوات مقيم قرية فيشا الصغرى لمستشفى الباجور إدعاء إصابة تسمم وتم تحويلهم لقسم السموم بمستشفى شبين الكوم التعليمى .

وبسؤال والد كل منهم أكدوا تناولهم مواد كيماوية “كيروسين وزيت شعر ومسحوق غسيل” بالخطأ وتم تحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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