النائب العام يضم بلاغ نقابة الصحفيين حول مقتل “ميادة” إلي ملف القضية

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة البلاغ المقدم من المحامى سيد أبو زيد، المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، ممثلاً عن الكاتب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إلي نيابة شرق القاهرة وضمه إلي ملف التحقيقات في واقعة استشهاد الزميلة ميادة أشرف الصحفية بجريدة الدستور، التي ارتقت خلال قيامها بمهام عملها فى تغطية فعاليات مظاهرات تحالف دعم الشرعية بمنطقة الألف مسكن وعين شمس.

وأوضح البلاغ رقم 6952 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، أن نقابة الصحفيين تلقت نبأ استشهاد الزميلة ميادة أشرف، الصحفية المتدربة بجريدة الدستور،

> وذلك خلال قيامها بمهام عملها الصحفى فى تغطية مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذى يؤكد أن هناك تربصاً واستهدافاً ممنهجاً لأعضاء الجماعة الصحفية، لمنعهم من نقل الحقيقة.

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن واقعة مقتل الزميلة، وفتح تحقيق موسع فى الحادث، على أن يتم موافاة نقابة الصحفيين بآخر التطورات التى توصلت إليها النيابة المختصة، والسماح للمستشار القانونى للنقابة بحضور التحقيقات.