أخبار عاجلة

تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

النائب العام يضم بلاغ نقابة الصحفيين حول مقتل “ميادة” إلي ملف القضية

Google+ Print
النائب العام يضم بلاغ نقابة الصحفيين حول مقتل “ميادة” إلي ملف القضية النائب العام يضم بلاغ نقابة الصحفيين حول مقتل “ميادة” إلي ملف القضية

ميادة أشرف

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة البلاغ المقدم من المحامى سيد أبو زيد، المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، ممثلاً عن الكاتب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إلي نيابة شرق القاهرة وضمه إلي ملف التحقيقات في واقعة استشهاد الزميلة ميادة أشرف الصحفية بجريدة الدستور، التي ارتقت خلال قيامها بمهام عملها فى تغطية فعاليات مظاهرات تحالف دعم الشرعية بمنطقة الألف مسكن وعين شمس.

وأوضح البلاغ رقم 6952 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، أن نقابة الصحفيين تلقت نبأ استشهاد الزميلة ميادة أشرف، الصحفية المتدربة بجريدة الدستور،
> وذلك خلال قيامها بمهام عملها الصحفى فى تغطية مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذى يؤكد أن هناك تربصاً واستهدافاً ممنهجاً لأعضاء الجماعة الصحفية، لمنعهم من نقل الحقيقة.

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن واقعة مقتل الزميلة، وفتح تحقيق موسع فى الحادث، على أن يتم موافاة نقابة الصحفيين بآخر التطورات التى توصلت إليها النيابة المختصة، والسماح للمستشار القانونى للنقابة بحضور التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا