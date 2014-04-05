أخبار عاجلة

تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزراء الداخلية العرب يدينون التفجيرات الإرهابية بمحيط جامعة القاهرة

Google+ Print
وزراء الداخلية العرب يدينون التفجيرات الإرهابية بمحيط جامعة القاهرة وزراء الداخلية العرب يدينون التفجيرات الإرهابية بمحيط جامعة القاهرة

أرشيفية

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، التفجيرات الإرهابية التى وقعت فى محيط جامعة القاهرة يوم الأربعاء الماضى ، مشيرة إلى أنها تلقت ببالغ الشجب والاستنكار نبأ استهداف رجال الشرطة البواسل أثناء تأدية مهام رسالتهم النبيلة فى الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.

وأوضح اللواء مروان مصطفى المستشار الإعلامى لمجلس وزراء الداخلية العرب ، فى بيان صادر عن المجلس ، أن هذا العمل الإجرامى يكشف الوجه القبيح والبشع للإرهاب ، لافتا إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب يقف بجانب الشعب المصرى وقوات أمنه الباسلة فى صراعهما مع جماعات الشر والإجرام .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا