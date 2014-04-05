وزراء الداخلية العرب يدينون التفجيرات الإرهابية بمحيط جامعة القاهرة

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، التفجيرات الإرهابية التى وقعت فى محيط جامعة القاهرة يوم الأربعاء الماضى ، مشيرة إلى أنها تلقت ببالغ الشجب والاستنكار نبأ استهداف رجال الشرطة البواسل أثناء تأدية مهام رسالتهم النبيلة فى الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.

وأوضح اللواء مروان مصطفى المستشار الإعلامى لمجلس وزراء الداخلية العرب ، فى بيان صادر عن المجلس ، أن هذا العمل الإجرامى يكشف الوجه القبيح والبشع للإرهاب ، لافتا إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب يقف بجانب الشعب المصرى وقوات أمنه الباسلة فى صراعهما مع جماعات الشر والإجرام .

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