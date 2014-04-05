التحالف المصري للأقليات يطالب بتحرك عاجل لوقف مجزرة “الهلايل والنوبيين” بأسوان

طالب التحالف المصرى للأقليات الجهات الأمنية بالتحرك العاجل لتأمين أرواح و ممتلكات المواطنين وسرعة وقف أحداث العنف التى آندلعت أمس بمحافظة أسوان، بين قبائل الهلايل و النوبيين بمنطقة السيل الريفى على خلفية مشاجرة اندلعت نتيجة لتبادل بعض العبارات المسيئة للنوبيين على أسوار المدارس والتي نجم عنها بحسب وسائل الإعلام قرابة الـ 21 قتيل و 40 مصاب.

وأدان التحالف تباطؤ و تخازل جهات الأمن بداية من مسؤلى الأمن المحليين والمحافظ إلي وزيرى الداخلية والدفاع، وذلك لعدم تحركهم الفورى لوقف أحداث العنف ضد النوبيين التى اندلعت ولازالت مستمرة حتى الآن وتضيف كل لحظة ضحايا جدد ليدشن داخل الوطن ضحايا سقطوا على خلفية نزاعاً قائماً على أساس العرق و الانتماء القبلى.

وحذر التحالف المصرى للأقليات فى بيان له من عواقب هذا النوع من الصراعات ويؤكد أنه يقع على الدولة مسؤولية فرض النظام و تحقيق الأمن والأمان لكل المواطنين وذلك طبقاً للدستور الحالى، كما يطالب بفتح تحقيق قضائى مستقل وعاجل فى ملابسات الواقعة ومعاقبة المسئولين عن تلك المجزرة بكل حسم و قوة، مع التأكيد على رفضة التام لأى نوع من المصالحات القبلية والجلسات العرفية .

وطالب المصرى للأقليات بالبدء الفورى فى إجراءات نزع السلاح من جميع الأطراف لأنه الدولة هى الطرف الوحيد المنوط بها حيازة السلاح لتحقيق الأمن والسلامة للوطن و للمواطنين.