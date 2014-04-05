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وزير الإسكان : طرح 50 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي منتصف إبريل

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وزير الإسكان : طرح 50 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي منتصف إبريل وزير الإسكان : طرح 50 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي منتصف إبريل

وزير الإسكان

قال مصطفي مدبولي ، وزير الإسكان ، أن تعمل على مشاريع طويلة وقصيرة المدى وأهم هذه المشروعات ، مشروع الإسكان الاجتماعي .

و أضاف مدبولي ، في مؤتمر صحفي ، أن قانون الإسكان الاجتماعي يتحدث فى محورين الاول المليون وحدة لمحدودي الدخل ، والثاني قطع الأراضي لمتوسطي الدخل .

و تابع مدبولي ، قانون الإسكان وضع ضوابط أهمها عدم أحقية مواطن حصل على وحدة أن يتقدم إلى مشروعات أخرى ، و يحظر تماما أى تعامل على الوحدة بالتنازل أو البيع قبل سبع سنوات على أن يرد الدعم المقدم للوحدة إلى خزينة .

و أردف مدبولي ، أنه سيتم طرح 50 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي على أربع مراحل، الأولي بمنتصف إبريل .
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