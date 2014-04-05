ضبط 18 سيارة محملة بـ 67 طن بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم ببورسعيد

تمكن فريق البحث المكلف بالتصدى لعمليات تهريب البضائع اجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، بالإشتراك مع الأكمنة والتمركزات وخدمات تأمين الطرق من ضبط (18) سيارة محملة بكميات من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية .

وتم ضبط السيارة رقم 32796 نقل الإسماعيلية، قيادة المدعو إبراهيم حسن إبراهيم – مقيم القنطره غرب محملة بـ ( 7 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية ، - السيارة (6748 د ر ج ) قيادة المدعو صبور التعلب هاشم حسين ــ مقيم دائرة قسم الجنوب .. محملة بـ( 7 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية ، السيارة رقم 32273 نقل الإسماعيليه قيادة يحيى شاهين على – مقيم القنطره غرب محملة ( 3 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية .

وتم السيارة (7538 د ب ج ) .. قيادة / السيد محمد الغريب أحمد ــ مقيم دائرة قسم الجنوب .. محملة بعدد ( 6 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية ، السيارة رقم 10085 نقل الإسماعيليه .. قيادة محمود حسن محمد – مقيم القنطره غرب محملة بعدد ( 3 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية ، السيارة رقم 30182 نقل الإسماعيليه .. قيادة حسام محمد عبد العال – مقيم القنطره غرب/الإسماعيلية .. محملة بعدد ( 2 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية .

وتم ضبط السيارة رقم ( 475 ص س ر ) قيادة عبد الرحمن محمد السيد – مقيم القنطره غرب/الإسماعيلية محملة بعدد ( 2 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية ، السيارة ( 6357 د ب ج ) قيادة أحمد محمد هاني – مقيم المنزلة دقهليه .. محملة بعدد ( 5 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية ، السيارة ( 5376 ط ع ى ) .. قيادة محمود أحمد أبو رفاعي – مقيم دائرة قسم المناخ .. محملة بعدد ( 7 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية ، السيارة ( 7598 ط ع ج ) أجرة .. محملة بعدد ( 1,5 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية فر قائدها هارباً .

وتم ضبط تروسيكل ( 38569 ) قيادة السيد الشبراوى حسن – مقيم دائرة قسم الجنوب ، محملة بـ ( 1,5 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية ، وتروسيكل ( 38443 ) قيادة محمد طلعت بغدادى – مقيم دائرة قسم المناخ محملة بعدد ( 2 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية ، والسيارة رقم 32871 نقل الاسماعيليه ( ببك أب ) .. محملة بـ ( 7 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية .. وفر قائدها هارباً ، والسيارة رقم 10688 نقل بورسعيد محملة بعدد ( 2 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية وفر قائدها هارباً .

وتم ضبط السيارة رقم (8372 ع ل أ ) محملة بـ ( 7 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية وفر قائدها هارباً ،وتروسكل رقم ( 36971 ) .. محمل بعدد ( ربع طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية وفر قائدة هارباً ، السيارة رقم ( 2184 د ر ج )، قيادة صالح منصور السيد – مقيم دائرة قسم الضواحى محملة بـ ( 2 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية ، السيارة رقم ( 1437 د ب ج ) .. قيادة محمود شلبى الخميسى – مقيم دائرة قسم الجنوب محملة بـ ( 2 طن ) من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية .

وأمر اللواء مساعد وزير الداخلية – مدير الامن باتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والسيارات والمضبوطات، مع استمرار التصدى لعمليات تهريب البضائع، وضبط القائمين عليها .