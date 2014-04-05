أخبار عاجلة

تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أمن بورسعيد يضبط سيارة مبلغ بسرقتها

Google+ Print
أمن بورسعيد يضبط سيارة مبلغ بسرقتها أمن بورسعيد يضبط سيارة مبلغ بسرقتها

قام الرائد حسن السخري، رئيس مباحث المرور بمديرية أمن بورسعيد،بضبط سيارة مسروقة ماركة كيا حديثة الصنع أثناء قيام أحد الأشخاص بترخيصها .

وردت معلومات للرائد حسن السخرى ،رئيس مباحث المرور- تفيد قيام عمرو هشام مختار الزينى مقيم بورفؤاد بترخيص السياره رقم 9301 ملاكى بورسعيد – ماركة كيا سيراتو – بشهادة بيانات تحمل رقم مسلسل ( 7952538 ) “مزوره” منسوب صدورها لمرورالقاهره على غير الحقيقة .

وتبين أن السيارة مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 7712 جنح المنزله لسنة 2012 ،حيث قام شريف محمد عبدالمعطى عبدالتواب – مقيم بورفؤاد – بترخيص السياره رقم 9226 ملاكى بورسعيد – ماركة هيونداى النترا بشهادة بيانات تحمل رقم ( 7952539 ) “مزوره” ومنسوب صدورها لمرور القاهره ،وتبين أن السيارة مبلغ بسرقتها فى المحضر 7712 جنح المنزله لسنة 2012 .

تم ضبط المتهمان ،وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على شهادات البيانات من أحد الاشخاص بناحية مركز ههيا / شرقيه مقابل مبلغ مالى ،حيث سيتم عرضهم على النيابة و التى ستتولى التحقيق .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا