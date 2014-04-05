أمن بورسعيد يضبط سيارة مبلغ بسرقتها

قام الرائد حسن السخري، رئيس مباحث المرور بمديرية أمن بورسعيد،بضبط سيارة مسروقة ماركة كيا حديثة الصنع أثناء قيام أحد الأشخاص بترخيصها .

وردت معلومات للرائد حسن السخرى ،رئيس مباحث المرور- تفيد قيام عمرو هشام مختار الزينى مقيم بورفؤاد بترخيص السياره رقم 9301 ملاكى بورسعيد – ماركة كيا سيراتو – بشهادة بيانات تحمل رقم مسلسل ( 7952538 ) “مزوره” منسوب صدورها لمرورالقاهره على غير الحقيقة .

وتبين أن السيارة مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 7712 جنح المنزله لسنة 2012 ،حيث قام شريف محمد عبدالمعطى عبدالتواب – مقيم بورفؤاد – بترخيص السياره رقم 9226 ملاكى بورسعيد – ماركة هيونداى النترا بشهادة بيانات تحمل رقم ( 7952539 ) “مزوره” ومنسوب صدورها لمرور القاهره ،وتبين أن السيارة مبلغ بسرقتها فى المحضر 7712 جنح المنزله لسنة 2012 .

تم ضبط المتهمان ،وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على شهادات البيانات من أحد الاشخاص بناحية مركز ههيا / شرقيه مقابل مبلغ مالى ،حيث سيتم عرضهم على النيابة و التى ستتولى التحقيق .