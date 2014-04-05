القبض علي 4 هاربين من جرائم قتل وخطف وسلاح بالمنيا

نجحت أجهزة الأمن بالمنيا، في ضبط 4 هاربين من جرائم قتل وخطف وأحراز سلاح وذخائر بمركزي المنيا وملوي .

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، خطاراً بضبط كلاً من منتصر صدقي عبد النبي 35 سنه فلاح ومقيم بعزبة يونس صميده، التابعة لدائرة المركز والمطلوب ضبطه وأحضاره في القضيه رقم 5401 لسنة 2014 جنايات ” سلاح وذخيره ” , وأحمد فتحي أحمد 28 سنه فلاح , ومقيم بقرية الداوديه والمطلوب ضبطه وأحضاره في القضيه رقم 25963 لسنة 2014 جنايات مركز المنيا ” قتل وأحراز سلاح وذخيره ” , وأحمد ضاحي محمد 26 سنه سائق , ومقيم ببندر ملوي والمطلوب ضبطه وأحضاره في القضيه رقم 3714 لسنة 2013 جنايات ملوي “خطف” , وإسلام ناصر فتحي 20 سنه نقاش , ومقيم ببندر ملوي , والمطلوب ضبطه وأحضاره في القضية رقم 2033 لسنة 2014 جنايات ملوي ” سرقه” .