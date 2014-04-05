منقوع البابونج لتفتيح الشعر هذا الصيف

يحتوي البابونج على عناصر مهمة كفيلة بمنح شعرك لمعاناً وحيويَّة. وهو مفيد للشعر الأشقر والفاتح عموماً، مع ميزةٍ كونه لا يظهر اللون الأصفر لدى التعرُّض للشمس.

«سيدتي نت» التقى مصفّفة الشعر منار عبد الله لتطلعك على كيفيَّة استخدام البابونج للشعر بطريقة صحيحة، كي تشعري بالنتيجة.

بداية، أوضحت منار أنَّ بعض النساء يرغبن في الحصول على شعرٍ فاتح اللون، من دون اللجوء إلى الصبغات الكيميائيَّة، التي تُتلف الشعر وتعرّضه للجفاف والتكسّر. لذلك، يُعتبر نبات البابونج الحلّ الأمثل لتفتيح الشعر ومنحه الجاذبيَّة المطلوبة، من دون تعريضهِ للصيغ الكيميائيَّة غير المرغوب فيها، بسبب احتواء البابونج على موادّ طبيعيَّة تزيد الشعر لمعاناً وصحةً وتمنحه الحيويَّة والمرونة التي يحتاجها. كذلك يُعالج البابونج مشاكل نمو الشعر، بحيث يُحفز الشعر على النمو سريعاً. ويبقى أهمّ ما يقوم بهِ البابونج هو تأثيره المُباشر والرقيق في صبغة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر، الأمر الذي يُمكّنه من منح الشعر لوناً فاتحاً مشرقاً وجميلاً.

ثلاث خلطات لتفتيح الشعر

- الخلطة الأولى:اغلي نصف ليترٍ من الماء. ثمّ أضيفي إليهِ ملعقتين من البابونج وملعقتين من كريم الشعر المرطّب وعصير ليمونة واحدة، ودعي المكونات تغلي لمدَّة خمس دقائق. اتركي الخليط جانباً حتى يبرد، ثم ضعيهِ على شعركِ، تحت أشعة الشمس، لمدَّة ساعة واحدة على الأقلّ، ثمّ قومي بغسلهِ بالماء الفاتر، وكرّري العمليَّة يوماً بعد يوم لمدَّة أسبوع.

- الخلطة الثانية:انقعي ملعقتين من البابونج لمدَّة ساعتين تقريباً في الشاي المغلي من دون سكر. ثمّ حضري الحناء ذات اللون الأشقر أو الفاتح، واخلطيها بمنقوع البابونج. بعد ذلك، ضعي الحنّاء على شعرك مع التدليك الجيّد، من جذور الشعر إلى أطرافهِ، واتركيها لمدَّة ساعتين. بعدها رطّبي رأسكِ بمنقوع البابونج حتى تجفّ الحناء، ثم اغسلي شعركِ من الحناء بالماء الفاتر وقليل من الشامبو ونظّفيهِ جيداً.

- الخلطة الثالثة:اغلي نصف ليترٍ من الماء. ثمّ فرغي ملعقتين من البابونج على الماء، ودعيه يغلي لمدَّة دقيقتين. اتركي المزيج لمدَّة ربع ساعة، قبل تصفية الماء. ثمّ اتركيهِ ليبرد قليلاً، واحفظيهِ لاستعمالهِ بعد كلّ غسيل بالشامبو.

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