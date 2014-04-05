6 نصائح لتطبيق الكونسيلر وإخفاء الهالات السوداء

بعدما أصبح الكونسيلر واحداً من أساسيّات الجمال في يومنا هذا، ستجدين بالتأكيد الكثير من السيّدات اللواتي لا يخرجن من المنزل من دون تطبيقه. ولكنه على الرغم من أن هذا الأمر يحدث بالفعل، إلا أنه لا يحدث بالطريقة الصحيحة.

فمعظم السيدات أصبحن يطبّقن الكونسيلر يومياً لإخفاء الهالات السوداء وبعض العيوب الأخرى مباشرة على البشرة. ولكن الكونسيلر لم يكن يوماً الخطوة الأولى لإخفاء العيوب. فالظهور بإطلالة صافية خالية من العيوب أو الشوائب تتطلب خطوات تمهيدية ضرورية.

وحتى يمنحك الكونسيلر أفضل تغطية لعيوب وشوائب البشرة، ينصح فنانو تجميل النجوم بالخطوات التالية، كي يكون تطبيقه بالطريقة المثالية التي تجعله ثابتاً طوال اليوم:

1. في البداية، قومي بتنظيف وجهك باستخدام غسول رقيق على البشرة. ولا يُشترط أن تقومي بشراء غسول باهظ الثمن، فمعظم الأنواع التجارية أصبحت تحتوي اليوم على مكوّنات طبيعية ورقيقة على البشرة.

2. إذا كانت بشرتك دهنية الملمس، فعليك أن تتبعي الغسول بالتونر، حتى تضمني قبض مسام بشرتك وتطهيرها.

3. قومي بوضع كريم مرطّب على البشرة، مع الحرص على أن يكون خالياً من الزيوت.

4. لا تنسي تطبيق كريم الحماية من الشمس، إذا كنت ستخرجين من منزلك نهاراً.

5. وأخيراً، فإنّ بشرتك الآن جاهزة لتطبيق الكونسيلر. لذا ضعي القليل منه مباشرة فوق الحبوب، أو أيّ عيوب في بشرتك. وربّتي عليه برفق باستخدام أصبعك أو إسفنجة نظيفة.

6. اتركي الكونسيلر لعدة دقائق حتى تتشرّبه البشرة، ثم ضعي طبقة من البودرة الشفافة أو كريم الأساس.

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