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مسؤول ليبي ينفي اختطاف 55 سائقًا مصريًا: محتجزون فقط

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نفى مسؤول الأمن بحرس الحدود بكتيبة شهداء الجزيرة «اجدابيا» الليبية، بوبكر الكيلاني، السبت، ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام حول اختطاف 55 سائقاً مصريًا فى الطريق ما بين أجدابيا وطبرق.

وقال مسؤول الأمن بحرس الحدود، إن هذا الخبر عار تماماً من الصحة، وأشار إلى أن عشرات المحتجين احتجزوا الشاحنات المصرية وبها 55 سائقاً ومساعداً من أجل الإفراج عن ذويهم المحتجزين فى من قبل السلطات الأمنية.

وكانت مجموعة تابعة لإحدى الميليشيات الليبية المسلحة، قامت، مساء الجمعة، باحتجاز 55 سائقاً مصريا ومساعد سائق بمنطقة «إجدابيا» بالقرب من مدينة بنغازي، بعد دخولهم إلى ليبيا قادمين من مصر، بالإضافة إلى احتجاز الشاحنات المحملة بالبضائع.

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