نصائح لاختيار "صندوق الغداء" المناسب لطفلك

تحرص بعض الأمهات على تزويد أطفالهن بصندوق الغداء أو ما يعرف بالـ "Lunch Boxes" بهدف ضمان حصولهم على التغذية السليمة والصحية عن طريق تزويدهم بالطعام المعد في المنزل بدلًا من اعتمادهم على مطعم أو كافتيريا المدرسة. نتعرف في هذا المقال على كيفية اختيار صندوق الغداء المناسب لطفلك لضمان صحته وسلامته.

أنواع صناديق الغداء

تتوفر العديد من أنواع صناديق الغداء في الأسواق والمحلات حيث يصنع بعضها من البلاستيك الصلب المؤهل لحماية الطعام والشراب بداخلها، فيما يصنع البعض الآخر من البلاستيك اللّدن الذي لا يساعد في عملية حفظ غذاء الطفل.

خصائص صندوق الغداء

من الواجب أن يكون صندوق الغداء كبيرًا بما يكفي ليتسع لحمل طعام طفلك وصغيرًا كفاية ليتمكن من وضعه في حقيبته المدرسية. قد يفضل الأطفال الأكبر سنًا استخدام صندوق غداء على شكل حقيبة يمكن حملها على الظهر.

احرصي كذلك على أن يكون "صندوق الغداء" سهل الفتح، خاصة في حالة الأطفال الصغار الذين قد يسهل عليهم استخدام "السحابات" أو "السوستة" أو نظام "القفل" لفتح وإغلاق صندوق الطعام. لضمان بقاء الطعام في مكانه داخل الصندوق، احرصي على اقتناء صندوق يحتوي على "علبً" صغيرة منفصلة عن بعضها ومخصصة لاستيعاب مجموعة متنوعة من أحجام الغذاء مثل السندويشات وقطع الفاكهة وحتى الصّلصات. انتبهي إلى أن يكون غطاء هذه العلب من النوع محكم الإغلاق لضمان عدم اندلاق أو انسكاب السوائل.

خاصية أخرى يمكن البحث عنها في صندوق الغداء هي "العزل" وذلك لحفظ درجة حرارة الطعام. كما وتتوافر بعض أنواع الصناديق على أكياس من الثلج للاحتفاظ بدرجة الحرارة بالشكل المناسب.

خصائص أخرى

تأكدي أيضًا من أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع صندوق الغداء غير سامة أو ضارة بحيث تكون آمنة لطفلك حيث أن الصندوق سيستخدم لغذائه بشكل يومي. أما فيما يخصك عزيزتي الأم، فيفضل على أن تحرصي على أن يكون الصندوق سهل التنظيف، فوضعه مثلا في غسالة الصحون سيوفر لك الراحة أكثر من اضطرارك لغسله باليد كل يوم، ذلك أن طفلك يذهب إلى المدرسة خمس مراتٍ في الأسبوع!.

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