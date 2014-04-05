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بدء جلسات محاكمة أبو إسماعيل في قضية تزوير جنسية والدته بعد رفض طلب رد المحكمة

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بدء جلسات محاكمة أبو إسماعيل في قضية تزوير جنسية والدته بعد رفض طلب رد المحكمة بدء جلسات محاكمة أبو إسماعيل في قضية تزوير جنسية والدته بعد رفض طلب رد المحكمة

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين عبد الشافى عثمان وحماده الصاوي. المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أولى جلسات محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل، في قضية اتهامه بارتكاب جناية التزوير، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيها عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي، وذلك بعد رفض طلب الرد الخاص بالهئية .

وجاء قرار محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة الاستئناف جلسات محاكمة حازم أبو إسماعيل، غدًا في أعقاب صدور حكم من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة برفض طلب أبو إسماعيل لرد هيئة المحكمة التي تباشر محاكمته ، حيث تضمن رفض طلب الرد تغريم أبو إسماعيل 4 آلاف جنيه.

وكان “أبو إسماعيل” قد أقام دعوى الرد مستندًا إلى وجود خصومة بينه وبين هيئة محكمة الجنايات التي تباشر محاكمته، كونها أصدرت حكما بمعاقبته بالحبس لمدة عام إثر إدانته بإهانة هيئة المحكمة والتطاول عليها.

وكان المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قد سبق وأن أمر في 18 يوليو الماضي، بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل احتياطيًا على ذمة التحقيقات في تلك القضية .

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