العسل والأعشاب لحمية مضمونة النتائج

هل فكرت يوماً بإدخال العسل الطبيعي والأعشاب في حميتك؟

اختصاصي التغذية الدكتور محمد الفايد يقدّم لقارئات "سيدتي نت" أبرز الأغذية التي تساعد في خفض الوزن بطريقة صحيّة، من دون مجهود!

1- العسل

- أعدي كوباً من الماء المغلي عند الصباح، واتركيه حتى يُصبح دافئاً، ثمّ قومي بتذويب ملعقتين كبيرتين من العسل فيه، واشربيه لكونه يُساعدك في فقد الشهية.

- اشربي لتراً من الماء الدافئ، على جرعات متفرقة، قبل الظهر.

- أدخلي الخضر في وجبة الغداء.

- اشربي كوباً من الماء بعد إذابة العسل فيه عند المساء، إلى جانب تفاحة أو كوب من الشاي أو الزبادي، لمدّة أسبوع.

2- الهندباء

أدخليها في وجباتك لكونها تُساعد في خفض نسبة الشحوم والدهون المتراكمة في الجسم، خصوصاً "الكوليسترول" الضار.

3- حبّة البركة

تساعد في عملية تمثيل الموادّ الدهنية في جسمك، ليتمّ إخراجها لاحقاً من الجسم عبر البول.

4- الكرفس

يُنصح بتناول الكرفس للمصابين بالسمنة، ومن يعانون من السكري والتهابات المفاصل و"الروماتيزم" والتهاب الكلى.

ويستعمل مقويّاً عاماً ومرمّماً لخلايا الجسم ومرطّباً ومدرّاً للبول ومضاداً لعسر الهضم.

ويُنصح بتناوله نيئاً مع السلطة أو بعد طهوه مع الحساء. وقد تُعصر عروقه ويُشرب نصف كأس من عصيرها، لمدّة تتراوح ما بين 15 إلى 20 يوماً.

5- السنامكي

يساعد في تنشيط عملية الهضم وتقليل الغازات في الأمعاء والتخلص من الوزن الزائد. ويستعمل أيضاً كشراب؛ وذلك بعد نقع أوراقه وثماره في الماء لـ10 ساعات على الأقلّ. ينصح بشربه 3 مرات يومياً للتخلص من الوزن الزائد.

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