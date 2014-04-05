الطاير: بدء التحويلة المرورية على شارع الشيح زايد في 25 أكتوبر المقبل

كشف مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، عن قرب انتهاء الشركة المنفذة للمرحلة الأولى من مشروع قناة دبي المائية من كافة أعمال تحويل الخدمات الأساسية، وأن الشركة ستبدأ في تنفيذ أعمال التحويلة المرورية على شارع الشيخ زايد بالاتجاه من دبي إلى أبوظبي في شهر يوليو المقبل، على أن يتم تحويل الحركة المرورية في 25 أكتوبر المقبل.



> جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمشروعي قناة دبي المائية وكورنيش جميرا، رافقته خلالها المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، ونبيل محمد صالح مدير إدارة الطرق، وحسين محمد البنا مدير إدارة المرور، وعدد من المهندسين من الهيئة والشركات المنفذة للمشروعين.

واستمع الطاير إلى شرح عن سير العمل في مشروع قناة دبي المائية الذي تنفذه شركة جونال التركية، حيث يتضمن عقد المرحلة الأولى الذي تقدر تكلفته بنحو 500 مليون درهم، إنشاء جسر على محور شارع الشيخ زايد بسعة ثمانية مسارات في كل اتجاه، يمر أعلى مجرى القناة بما يسمح بحركة ملاحية حرة على مدار الساعة إضافة إلى تعديل مسارات الطرق المتأثرة بما يحقق تكامل الحركة المرورية بين ضفتي القناة الجديدة، ويبلغ طول الجزء المتأثر من شارع الشيخ زايد حوالي 800 متر، كما يتضمن المشروع أعمال تحويل خطوط الخدمات القائمة التي تأثرت بمسار القناة إضافة إلى أعمال الإنارة وأعمال النوافير المائية على الجسر.

ووجه رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لإيلاء المشروع عناية واهتماما كبيرين كونه يقع على شارع الشيخ زايد الذي يعد محور طريق رئيسا يربط مختلف مناطق ومدن إمارة دبي، كما تقع على جانبي الطريق العديد من المؤسسات والمنشآت الحكومية والسياحية، كما أن الشارع يربط إمارة دبي بإمارة أبوظبي جنوباً وباقي الإمارات شمالاً، كما وجه سعادته لتوفير كافة معايير الأمن والسلامة في المشروع.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قناة دبي المائية تم تقسيم أعمال تنفيذه إلى ثلاثة عقود، يتضمن العقدان الأول والثاني إنشاء جسور أعلى القناة المائية على محاور الطرق الرئيسة المتقاطعة مع القناة، وهي شارع الشيخ زايد بسعة ثمانية مسارات في كل اتجاه، وثلاثة مسارات في كل اتجاه على جسري شارع الوصل وشارع جميرا، فيما يشمل العقد الثالث للمشروع أعمال حفر القناة والزارعة التجميلية وبناء أربعة جسور للمشاة للربط بين ضفتي القناة، علاوة على بناء أربع محطات للنقل البحري لتسهيل حركة الجمهور وتشجيع النقل الجماعي والسياحي.

كورنيش جميرا

> وتفقد مطر الطاير سير العمل في مشروع كورنيش جميرا الذي يمتد من الشاطئ المحاذي لست مناطق سكنية، بدءًا من المنطقة الواقعة خلف منتجع شاطئ (دبي مارين) وصولاً إلى فندق (برج العرب) بطول 14 كيلومتراً، ليكون بذلك أطول كورنيش في إمارة دبي.

> واستمع سعادته إلى شرح عن سير العمل في المشروع الذي بدأت الهيئة في تنفيذه منتصف شهر فبراير الماضي، وبلغت نسبة الإنجاز فيه قرابة 20%، وسيتم افتتاحه في نوفمبر القادم.



> وأكد الطاير ضرورة الاهتمام بجميع تفاصيل المشروع من حيث جودة ومتانة الأرضيات الخاصة بمضمار الجري والممشى، والمظلات وأماكن الجلوس والأكشاك وغيرها، بحيث يكون هذا المشروع كما أراده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، متنفساً للسكان للاسترخاء والراحة ويتيح مجالاً أرحب أمام الجمهور للاستمتاع وممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة، وتوفير أفضل سبل العناية لكل من يقصدها المواطنين والمقيمين والسياح، للاستجمام والسباحة وممارسة الرياضة.

وقال: علاوة على قيمة المشروع كإضافة جمالية لمدينة دبي، فإنه يحمل أهمية خاصة لإسهامه في مجال تطوير البنية الأساسية الاجتماعية في الإمارة، لاسيما على صعيد نوعية الصحة العامة للمجتمع، حيث يهدف المشروع لتحويل الشاطئ الرملي إلى مكان أكثر حيوية عن طريق توفير عناصر تجميلية وترفيهية وخدمات عامة لزوار الشاطئ من المقيمين والسياح، الذين يتوافدون على شواطئ دبي للاستمتاع بالجلوس إلى البحر أو ممارسة رياضة الجري أو المشي.