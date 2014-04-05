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احباط محاولة تهريب “كميات كبيرة” من الاسلحة والذخائر من سوريا الى الاردن

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احباط محاولة تهريب “كميات كبيرة” من الاسلحة والذخائر من سوريا الى الاردن احباط محاولة تهريب “كميات كبيرة” من الاسلحة والذخائر من سوريا الى الاردن

ارشيفية

صرح مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الاردنية الرسمية اليوم السبت ان قوات حرس الحدود الاردنية احبطت محاولة تهريب “كميات كبيرة” من الاسلحة والذخائر من سوريا الى المملكة.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن هذا المصدر قوله ان “قوات حرس الحدود تمكنت الخميس من احباط عملية تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المختلفة أثناء محاولة مجموعة من الأشخاص تهريبها من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية”.

واوضح المصدر نفسه ان “الاسلحة التي حاول هؤلاء الأشخاص تهريبها شملت مئات البنادق والمسدسات والذخائر”.

واشار الى ان “الجهات صاحبة الاختصاص في القوات المسلحة تقوم بمتابعة عدد من هؤلاء الأشخاص الذين تمكنوا من الهرب وهم معروفين لدى هذه الأجهزة التي تتابعهم عن كثب لالقاء القبض عليهم”. ولم يذكر تفاصيل حول عدد هؤلاء المهربين او جنسياتهم. واعلن حرس الحدود الاردني مطلع العام الحالي تصاعد عمليات التهريب وتسلل الافراد بين الاردن وسوريا بنسبة تصل الى 300 % .

وعززت السلطات الاردنية الرقابة على الحدود مع سوريا والتي تمتد لاكثر من 370 كلم واعتقلت عشرات الاشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني وحاكمت عددا منهم.

وتؤوي المملكة اكثر من نصف مليون لاجىء سوري منهم 120 الف لاجىء في مخيم الزعتري في محافظة المفرق شمال المملكة على مقربة من الحدود السورية.

إيه أف بي

 

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