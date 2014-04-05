«إدارة العمليات» تطلق جائزة القائد الواعد للمواطنين

أطلقت الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي جائزة القائد الواعد، بهدف دعم وتمكين الكوادر المواطنة من القيادات الصغرى بالإدارة العامة وذلك بشكل دوري في شهر فبراير من كل عام.

وشهد إطلاق المبادرة العميد كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات بالنيابة، والعميد عمر الشامسي، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة والعميد الدكتور خالد المري، مدير إدارة الاتصالات والمقدم خزرج الخزرجي، نائب مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة.

وأكد العميد السويدي أن هذه المبادرة والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي، تأتي من أجل إعداد جيل من قيادات الصف الثاني والثالث من الشباب المواطنين والقادرين على مواصلة حصد الإنجازات، حيث لم تتوان القيادة العليا في شرطة دبي في إيجاد بيئة مثالية حاضنة ومحفزة للعمل الإبداعي.

وأضاف انه من خلال هذه الجائزة نسعى إلى تمكين شبابنا المواطن والمنخرط بأعباء العمل الشرطي العمل وفق آليات عمل ومنهجيات والتأكيد على أهمية الجودة بمخرجات الأداء والاحترافية في التنفيذ في ظل امتلاكهم للمؤهلات العلمية التي تدعم القدرات وتنتقل بهم من تنفيذ الواجبات والمهام فقط إلى التميز والريادة والابتكار في مجالات عملهم.

عقب ذلك استعرض المقدم عبد الصمد حسين سليمان، مدير مكتب ضمان الجودة بالإدارة شروط المشاركة بأن يكون من مواطني الدولة وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو دبلوم عالي فما فوق، وألا تقل خبرته العملية في الوظيفة الحالية عن 3 سنوات، وألا تقل رتبته عن الملازم أول ولا تزيد على رائد، وأن يكون حاصلاً على تقييم امتياز أو جيد جداً خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى أنه سيتم تكريم وتحفيز الفائزين بالمراكز الأولى فسيمنح الفائز بالمركز الأول شهادة تقدير وجائزة عينية وثلاثة أيام إجازة إدارية. والثاني سيحصل على شهادة تقدير وجائزة عينية ويومين إجازة إدارية، أما الثالث فسيحصل على شهادة تقدير وجائزة عينية ويوم واحد إجازة إدارية.