«ظبي لخدمتكم» مبادرة لموظّفي صندوق الزكاة

أطلق صندوق الزكاة بالأمس بالتعاون مع غرفة أبوظبي مبادرة "ظبي لخدمتكم" لموظّفيه، وذلك تعزيزاً لسياسة الاحتفاظ بالموظفين في الصندوق ، وتنفيذاً لمبادرات تشجيعية و تحفيزية.

وحضر إطلاق فعالية مبادرة "ظبي لخدمتكم" عبدالله بن عقيده المهيري أمين عام صندوق الزكاة ، ومديرو الإدارات وموظفو الصندوق، ومن غرفة أبوظبي محمد الرفاعي مدير إدارة الأعمال والعلاقات الدولية ونور عبيد مدير مشروع بطاقة "ظبي" وأمينة المرزوقي مسؤول مواقع التواصل الاجتماعي بغرفة أبوظبي.

وقالت نوره الجروان مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات بالصندوق إن إطلاق هذه المبادرة يأتي ضمن سياسةالاحتفاظ بالموظفين والتي تهدف إلى الإبقاء على كافة الموظفين العاملين في الصندوق وعلى مختلف المستويات الوظيفية، وذلك رفعاً للمستوى الوظيفي، وتشجيع الموظفين على البقاء في العمل.

وأضافت إنّ بطاقة ظبي للخصومات هي بطاقة خصم مقدمة من غرفة أبو ظبي، والتي تسمح لحاملها الاستفادة من خصومات وعروض في كل عملية شراء يقوم بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن غرفة أبوظبي استحدثت بطاقة "ظبي " عام 2000، وهي مملوكة بالكامل لغرفة تجارة أبو ظبي وترتبط بمجموعة واسعة من العملاء، وتحمل مجموعة من المكافآت والفوائد لحامل البطاقة وما يجعل بطاقة ظبي للخصومات متميزة عن كافة المنتجات المشابهة أنه يمكن استخدامها مرارا وتكرارا مع عدم وجود عدد معين لعمليات الشراء المتاحة حتى تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة المطبوع عليها.

ويبلغ عدد عملاء ومزودي العروض والخصومات لبطاقة ظبي أكثر من 300 منفذ للبيع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم خصومات كبيرة على المنتجات مثل خدمات الرعاية الصحية، والطعام، وسائل الترفيه، منتجات السفر والإلكترونيات والأزياء والإكسسوارات.