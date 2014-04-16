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حملة حمدين تبدأ فاعليات “خلي ضميرك صاحي .. توكيلك لصباحى” بمختلف محافظات الجمهورية اليوم وغدا.

  • مصر
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حملة حمدين تبدأ فاعليات “خلي ضميرك صاحي .. توكيلك لصباحى” بمختلف محافظات الجمهورية اليوم وغدا. حملة حمدين تبدأ فاعليات “خلي ضميرك صاحي .. توكيلك لصباحى” بمختلف محافظات الجمهورية اليوم وغدا.


كتب / اكرم هلال
أعلنت حملة حمدين صباحى رئيسا لمصر 2014 أنها سوف تبدأ سلسلة فاعليات على مدار أيام السبت والأحد والأثنين في مختلف محافظات ، أمام مقرات الشهر العقاري ، وذلك لدعوة المواطنين لتوثيق التوكيلات لتأييد حمدين صباحى للترشح للرئاسة ، ورفض الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها مؤيدي صباحى في محافظات مختلفة على مدار الأسبوع الماضي ، ومحاولات التضييق على المواطنين الراغبين في عمل توكيلات لترشيحه ، والتأكيد على استمرار الحملة في مواجهة تلك التجاوزات ، وقدرة شبابها وأعضائها على مواصلة مهمة جمع التوكيلات رغم وضع العراقيل والمصاعب أمامها .
وينتظر أن يشارك عدد واسع من قيادات وشباب الحملة ، بالإضافة الى رموز وشخصيات عامة وشبابية وسوف تبدأ الفعاليات جميعها بموعد محدد هو11صباحا  

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