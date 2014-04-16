حملة حمدين تبدأ فاعليات “خلي ضميرك صاحي .. توكيلك لصباحى” بمختلف محافظات الجمهورية اليوم وغدا.



كتب / اكرم هلال

أعلنت حملة حمدين صباحى رئيسا لمصر 2014 أنها سوف تبدأ سلسلة فاعليات على مدار أيام السبت والأحد والأثنين في مختلف محافظات مصر ، أمام مقرات الشهر العقاري ، وذلك لدعوة المواطنين لتوثيق التوكيلات لتأييد حمدين صباحى للترشح للرئاسة ، ورفض الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها مؤيدي صباحى في محافظات مختلفة على مدار الأسبوع الماضي ، ومحاولات التضييق على المواطنين الراغبين في عمل توكيلات لترشيحه ، والتأكيد على استمرار الحملة في مواجهة تلك التجاوزات ، وقدرة شبابها وأعضائها على مواصلة مهمة جمع التوكيلات رغم وضع العراقيل والمصاعب أمامها .

وينتظر أن يشارك عدد واسع من قيادات وشباب الحملة ، بالإضافة الى رموز وشخصيات عامة وشبابية وسوف تبدأ الفعاليات جميعها بموعد محدد هو11صباحا

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads