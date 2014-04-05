أخبار عاجلة

تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر تناقش تحديات الأسرة المسيحية

Google+ Print
اليوم.. لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر تناقش تحديات الأسرة المسيحية اليوم.. لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر تناقش تحديات الأسرة المسيحية

عقدت لجنة المرأة بمجلس كنائس أول مؤتمر لها منذ تفعيلها بعنوان "التحديات الاقتصادية والإيمانية التى تواجه الأسرة المسيحية"، اليوم السبت بكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا مصر.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر القس بيشوى حلمى أمين عام مجلس كنائس مصر وممثلون من الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية، وتتضمن كلمة للأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، عن التحديات الاجتماعية التى تواجه الأسرة المسيحية، والأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، يتحدث عن التحديات الإيمانية التى تواجه الأسرة، والقس ناجح فوزى يتحدث عن التحديات الاقتصاد، وأعضاء لجنة المرأة بالمجلس، ومنهم عايدة نصيف أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم