اليوم.. لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر تناقش تحديات الأسرة المسيحية

عقدت لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر أول مؤتمر لها منذ تفعيلها بعنوان "التحديات الاقتصادية والإيمانية التى تواجه الأسرة المسيحية"، اليوم السبت بكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا مصر.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر القس بيشوى حلمى أمين عام مجلس كنائس مصر وممثلون من الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية، وتتضمن كلمة للأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، عن التحديات الاجتماعية التى تواجه الأسرة المسيحية، والأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، يتحدث عن التحديات الإيمانية التى تواجه الأسرة، والقس ناجح فوزى يتحدث عن التحديات الاقتصاد، وأعضاء لجنة المرأة بالمجلس، ومنهم عايدة نصيف أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة.