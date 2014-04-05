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خطة أمريكية لتعزيز دعم المعارضة بسوريا

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خطة أمريكية لتعزيز دعم المعارضة بسوريا خطة أمريكية لتعزيز دعم المعارضة بسوريا

أفادت مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على خطة لزيادة تدريب مقاتلي المعارضة السورية، وإرسال شحنات من الأسلحة “الصغيرة” لهم.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” عن المسؤول – المطلع على الخطة – قوله إن واشنطن ستزيد المساعدات وسترسل هذه الشحنات لجماعات المقاتلين “المعتدلة”، التي يتواجد معظمها في الأردن، وعلى الحدود الجنوبية لسوريا.

وأضاف المسؤول أنه من المرجح أن تكون تلك الإمدادات الإضافية متواضعة، ولن تشمل صواريخ أرض جو، موضحا أن الولايات المتحدة تخشى احتمال وصول الأسلحة المتطورة إلى جماعات متشددة يمكن أن تستخدمها لمهاجمة إسرائيل أوطائرات مدنية.

وتأتي الخطة بعد انهيار محادثات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة، في الوقت الذي تكسب فيه القوات الحكومية السورية زخما أكبر.

وكان مقاتلو المعارضة السورية حثوا الولايات المتحدة على توفير أسلحة متطورة تشمل صواريخ أرض جو، وممارسة ضغوط عسكرية أقوى على الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تكثف القوات الحكومية قصفها على المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في الأشهر الأخيرة.

وأودت الحرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من 3 سنوات، بحياة ما يقدر بنحو 136 ألف شخص، وحولت 9 ملايين إلى لاجئين، كما أنها تهدد بزعزعة استقرار المنطقة.

أ ش أ

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