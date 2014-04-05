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غدا.. "الصحة" تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

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غدا.. "الصحة" تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال غدا.. "الصحة" تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

تطلق وزارة الصحة والسكان، غدا الأحد، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وتستمر إلى 9 أبريل الجارى.

وتهدف الحملة، إلى رفع مناعة الأطفال، عن طريق تطعيم 14 مليون طفل، سواء من المصريين أو الأجانب المقيمين، من سن يوم إلى 5 سنوات، وجهز 17 مليون طعم للحملة بتكلفة 35 مليون جنيه.

وكانت وزارة الصحة، قد أطلقت مطلع مارس الماضى، حملة تطعيم محدودة ضد شلل الأطفال بمحافظة شمال سيناء، عقب ظهور عينات بيئية تحمل الفيروس بمدينة رفح الفلسطينية وقطاع غزة، فى حين أن آخر حملة تطعيم قومية أطلقتها الوزارة نفذت خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضى، وتم خلالها تطعيم حوالى 14 مليون طفل.

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