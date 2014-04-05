فنانون من 64 دولة يشاركون بالملتقى الدولي الأول للكاريكاتير بالقاهرة‎

يشارك نحو 250 من فناني الكاريكاتير من 64 دولة في أول ملتقى دولي للكاريكاتير بالقاهرة والذي يفتتح، مساء الأحد، بقصر الفنون في ساحة دار الأوبرا بالقاهرة.

وقال قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة في بيان، الجمعة، إن الملتقى الذي تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير «فيكو» ومؤسسات مصرية أخرى يشارك فيه فنانون من دول منها الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا وروسيا وإسبانيا واليونان وإيطاليا ورومانيا وتركيا والهند واليابان والصين والمغرب والكويت والسعودية والبحرين والإمارات ومصر.

وأضاف البيان أن «لجنة فرز اختارت نحو 500 كاريكاتير من بين 1600 عملا تقدمت للمشاركة في الملتقى الذي يستمر حتى 16 أبريل الجاري».

وقال المنسق العام للملتقى، فوزي مرسي، في البيان إن «الأعمال المشاركة تتناول موضوعين أحدهما هما بعنوان (مصر في عيون رسامي الكاريكاتير) ويعبر فيه فنانون من مختلف دول العالم عن حبهم لمصر ومدى إعجابهم الشديد بالحضارة المصرية»، أما الموضوع الثاني فهو قسم حر يعبر فيه الفنانون عن «أفكار جديدة ومدهشة في شتى مناحي الحياة» إضافة إلى مجموعة من رسوم البورتريه لشخصيات مصرية بارزة في مجالات السياسة والأدب والفنون.