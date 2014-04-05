محافظ القاهرة: استمرار ازالة العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية

واصلت أجهزة محافظة القاهرة التصدي بحسم للمخالفات البنائية وتطبيق القانون بحزم في إزالة كافة العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية بدار السلام.

حيث استمرت الإزالة حتى مساء أمس “الجمعة” بتطبيق تجربة التفجير بالديناميت للمرة السادسة على التوالى بالعقار رقم 18 من أصل 22 عقارا مخالفا بتلك المنطقة، وذلك تحت اشراف فريق متخصص من خبراء المفرقعات بالقوات المسلحة وتأمين قوات الأمن.

وأكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أن تنفيذ الازالة عن طريق التفجير باستخدام الديناميت تطبق فقط العقارات المقامة على أدوار عليا، مما يصعب معها استخدام ادوات الهدم الحديثة فى ازالتها.. مشيرا الى استمرار اعمال الازالة على قدم وساق لحين الانتهاء نهائيا من العقارات المخالفة الصادر لها قرارت إزالة.

وشدد جلال على عودة هيبة الدولة ومواجهة المخالفين من لصوص الأراضى واتخاذهم الاجراءات القانونية ضد من يعبث بأحلام المواطنين، ويعمل على تضليلهم.

أ ش أ