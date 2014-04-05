وكالة موديز تخفض مجددًا تصنيف اوكرانيا

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مجددا الجمعة درجة ديون اوكرانيا من “سي اي اي2″ الى “سي اي اي3″ بسبب التصعيد في الازمة السياسية في البلاد وبالرغم من دعم صندوق النقد الدولي.

واعلنت الوكالة الاميركية في بيان ان تغيير النظام في كييف وتدهور العلاقات مع موسكو”اثرا سلبا على الاقتصاد والميزانية” في اوكرانيا.

وتعتبر درجة التصنيف الجديدة بمثابة خطر على المستثمرين في اوكرانيا.

وواجهت اوكرانيا الجمعة تضخما كبيرا بسبب ارتفاع سعر مشترياتها من الغاز الروسي بمعدل 80%.

وكانت موديز قد خفضت مستوى اوكرانيا نهاية يناير وهي لا تستبعد ان تلجأ الى هذا التدبير مجددا على المدى المتوسط بالرغم من دعم صندوق النقد الدولي الذي قد يقرض اوكرانيا بين 14 و18 مليار دولار.

واعتبرت الوكالة انه هناك “خطرا كبيرا” بان لا تحقق اوكرانيا برنامج الاصلاحات الذي طالب به صندوق النقد الدولي وان يحجم الصندوق عن دفع المساعدة.

واشارت الوكالة الى وجود “خطر كبير” لزعزعة الوضع في شرق وجنوب اوكرانيا.

إيه إف بي