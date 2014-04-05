مدير جامعة الطائف: اختيار الأمير مقرن ولياً لولي العهد يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة

أكد مدير جامعة الطائف الدكتور عبدالاله باناجه أن اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ولياً لولي عهد المملكة يعكس الرؤية الثاقبة وحرص قيادة المملكة على تحقيق الاستقرار وإدامة الأمن والرخاء لشعب المملكة.

وأوضح د. باناجة أن التوجهات الإستراتيجية لولاة الأمر، وافقت الاختيار لأهله نظراً لما يتمتع به صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز من خبرات إدارية متميزة في العديد من المجالات، اتضحت بشكل جلي خلال فترة توليه إمارة منطقة حائل، ثم إمارة المدينة المنورة، ثم رئيساً للاستخبارات العامة فمستشاراً ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين قبل أن يعين نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، هذا إلى جانب ما هو معهود عنه بدماثة الخلق، والإخلاص في خدمة وطنه.

ورفع مدير جامعة الطائف خالص التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز على الثقة الغالية التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله على تعيينه وليا لولي العهد، مقدماً خالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله على الاختيار الموفق الذي وافق أهله، وندعو الله سبحانه وتعالي أن يجعل التوفيق حليفه، ويسدد على طريق الحق خطاه، وأن تنعم المملكة بالأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة.