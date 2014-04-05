أخبار عاجلة

تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مدير جامعة الطائف: اختيار الأمير مقرن ولياً لولي العهد يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة

Google+ Print
مدير جامعة الطائف: اختيار الأمير مقرن ولياً لولي العهد يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة مدير جامعة الطائف: اختيار الأمير مقرن ولياً لولي العهد يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة

    أكد مدير جامعة الطائف الدكتور عبدالاله باناجه أن اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ولياً لولي عهد المملكة يعكس الرؤية الثاقبة وحرص قيادة المملكة على تحقيق الاستقرار وإدامة الأمن والرخاء لشعب المملكة.

وأوضح د. باناجة أن التوجهات الإستراتيجية لولاة الأمر، وافقت الاختيار لأهله نظراً لما يتمتع به صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز من خبرات إدارية متميزة في العديد من المجالات، اتضحت بشكل جلي خلال فترة توليه إمارة منطقة حائل، ثم إمارة المدينة المنورة، ثم رئيساً للاستخبارات العامة فمستشاراً ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين قبل أن يعين نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، هذا إلى جانب ما هو معهود عنه بدماثة الخلق، والإخلاص في خدمة وطنه.

ورفع مدير جامعة الطائف خالص التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز على الثقة الغالية التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله على تعيينه وليا لولي العهد، مقدماً خالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله على الاختيار الموفق الذي وافق أهله، وندعو الله سبحانه وتعالي أن يجعل التوفيق حليفه، ويسدد على طريق الحق خطاه، وأن تنعم المملكة بالأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية