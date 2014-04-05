إنشاء الجامعة امتداد لقرارات خادم الحرمين لدعم مسيرة التعليم العالي في المحافظات

رفع محافظ حفر الباطن عبدالمحسن بن محمد العطيشان باسمة ونيابة عن أهالي المحافظة أسمى آيات الشكر والعرفان الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي عهده الأمين وسمو وليُ ولي العهد –حفظهما الله– بمناسبة موافقه المقام السامي على إنشاء جامعة حفر الباطن.

وأشار العطيشان الى أن هذا القرار امتداد لقرارات خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– في دعم مسيرة التعليم العالي في مناطق ومحافظات المملكة بكل الإمكانات للقيام بمهامها وتحقيق اهدافها، مؤكداً أن إنشاء الجامعة سيوفر فرصة إكمال التعليم العالي لأبناء وبنات المحافظة داخل المحافظة من دون مشقة عناء السفر للمناطق الأخرى.

وقدم العطيشان شكره الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وذلك على حرصهم ومتابعتهم الدائمة في دعم إنشاء الجامعة.

ودعا الله تعالى في ختام تصريحه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو ولي ولي العهد لخدمة البلاد ومواصلة ما تشهده بلادنا من نهضة علمية وتنموية شاملة وان يديم على بلادنا الأمن والاستقرار.

ورفع مدير عام الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن مطلق بن دغيم الخمعلي الشكر والتقدير لخادم الحرمين وسمو ولي عهد الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- على ما حظيت به محافظة حفر الباطن من موافقة سامية كريمة بإنشاء جامعة حفر الباطن.

وأكد الخمعلي أن هذه الجامعة ستقدم خدمة مهمة للتعليم العالي بالمحافظة، وستدعم على وجه الخصوص المجالات الصحية بالمحافظة، متمنياً أن تحقق الجامعة تطلعات القيادة الرشيدة التي أنشأت من أجلها خدمة للوطن والمواطنين.

ورفع محمد ناصر الحمد أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة بمناسبة الموافقة السامية على إنشاء جامعة حفر الباطن. وأضاف بأن إنشاء هذه الجامعة سيوفر على أبناء المحافظة فرصة التعليم للراغبين في مواصلة دراساتهم الجامعية بتوفير مشقة السفر إلى المناطق المختلفة.

كما تقدم صالح التركي بخالص الشكر والامتنان للملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على الأمر السامي الكريم بإنشاء جامعة حفرالباطن الذي خفف من معاناة الكثير من الأسر من أهالي المحافظة، وأكد أن هذه الموافقة السامية الكريمة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بمسيرة التعليم في مملكتنا الغالية، ووضعها ضمن الأولويات القصوى للدولة.

ورفع عثمان العسكر بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين على دعمه اللامحدود لمسيرة التعليم في المملكة والعمل على النهوض بها نحو الأفضل وصولاً لخدمة الوطن والمواطن. واعتبر أن الأمر السامي الكريم لخادم الحرمين بإنشاء جامعة حفرالباطن قرار حكيم وهو ليس بغريب على ولاة أمورنا.

واعتبر سليمان الخليوي قرار خادم الحرمين الشريفين بإنشاء جامعة حفر الباطن، بشرى سارة لأهالي المحافظة والمناطق المجاورة لها نظراً لما تشهده حفر الباطن من نمو وازدهار عمراني وسكاني، ويجسد حرص القيادة الرشيدة على دعم التعليم بشكل عام والتعليم العالي على بشكل خاص.

كم عبر سعد مشحن الشمري عن بالغ سعادته على موافقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي افرحت اهالي حفر الباطن لما تمثل لهم هذه الجامعة من حلم كبير تم تحقيقه.