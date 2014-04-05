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الشورى يشارك في مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ بإثيوبيا

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الشورى يشارك في مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ بإثيوبيا الشورى يشارك في مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ بإثيوبيا

    وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى جمهورية اثيوبيا الفيدرالية امس ليرأس وفد مجلس الشورى في اعمال المؤتمر الثامن لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي والذي يبدأ في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا اليوم السبت.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي في اديس ابابا رئيس المجلس الاتحادي الفيدرالي في جمهورية اثيوبيا السيد كاسا تكلي برهان والامين العام المساعد للرابطة المهندس محمد الطيب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقي عبدالباقي بن احمد عجلان ويضم وفد مجلس الشورى عدداً من أعضاء المجلس.

تجدر الإشارة إلى ان رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي أنشئت في يونيو 2002 بالرباط، وتهدف إلى دعم العلاقات الثنائية البرلمانية بين الدول الأعضاء وتقوية التعاون بين شعوبها في مختلف المجالات، وتعزيز اللقاءات والحوار بين مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود فيما بينها في المؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية.

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