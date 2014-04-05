لطيفة أبونيان تهنئ القيادة بتعيين الأمير مقرن ولياً لولي العهد

رفعت الوكيل المساعد لشؤون الأسرة بوزارة الشؤون الاجتماعية لطيفة بنت سليمان أبونيان نيابة عن منسوبات مكاتب الإشراف الاجتماعي في المملكة والفروع التابعة لها، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه ولياً لولي العهد، سائلة الله تعالى أن يسدد على طريق الخير خطاه، وأن يمده بعونه وتوفيقه لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لكل ما فيه خير هذا الوطن الغالي ومواطنيه.

وقالت: إن سموه يمتلك من الحكمة والتاريخ الحافل بالخبرات والإنجازات في جميع المناصب التي تقلدها ما أهَّله لهذه الثقة الملكية الغالية من القيادة الرشيدة أيدها الله وبتأييد من هيئة البيعة، منوهةً بأن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز شخصية قيادية من الطراز الأول، ويحظى بمحبة الجميع لما يتمتع به من مواصفات رجل الدولة من حنكة وكفاءة إدارية وقدرة على اتخاذ القرار. وسألت المولى العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وأن يسبغ عليه لباس الصحة والعافية، وأن يحفظ ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.