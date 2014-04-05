نورة الفايز: تعيين البديلات وخريجات الكليات المتوسطة ومعاهد المعلمات دليل على دعم القيادة للمرأة

أكدت نائب وزير التربية والتعليم نورة بنت عبدالله الفايز أن لصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بالموافقة على تعيين المعلمات البديلات وخريجات الكليات المتوسطة ومن تبقى من خريجات معاهد المعلمات أثر ايجابي كبير على الخريجات وعلى الميدان التربوي، وذلك لتوافر مقومات القرار الحكيم من ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي حمل على عاتقه -حفظه الله- كل مشاعر الدعم والمؤازرة لأبناء وبنات الوطن، لقد اتاح بقراره الصائب الفرصة لبنات الوطن المؤهلات للدخول لبوابات التربية والتعليم المناسبة لمؤهلاتهن والمشاركة الحقيقية في بناء ونهضة البلاد.

وقدمت معاليها باسمها ونيابة عن بنات الوطن خالص الشكر وبالغ التقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد على الرعاية والتحفيز الدائم للمواطنات والعناية بمطالبهن.

كما أعربت أيضاً عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي وزير التربية والتعليم لحرصه على تبني هذا الموضوع ومتابعته الدائمة له وسعية لمعالجة أوضاع هؤلاء المواطنات.

وقالت الفايز: "إن الأثر الذي ترتب عليه هذا الأمر الكريم لا يتوقف على المعنيات بهذا القرار فقط، ولكنه يتجاوزه إلى تحقيق أصداء إيجابية واسعة يشعر بها كل مسؤول في وزارة التربية والتعليم، كونه يضيف لمسيرة التربية والتعليم كوادر بشرية تعليمية وإدارية تحمل أمانة الرسالة وتستطيع أن تساهم في تحقيق طموحات وتطلعات ولاة الأمر.

واختتمت تصريحها بتقديم التهنئة لجميع المشمولات بالأمر السامي الكريم، متمنية لهن التوفيق والسداد في حياتهن العملية.