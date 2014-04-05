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السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة تزور رواندا وبوروندي وافريقيا الوسطى

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السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة تزور رواندا وبوروندي وافريقيا الوسطى السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة تزور رواندا وبوروندي وافريقيا الوسطى

تزور السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة على التوالي من السادس الى العاشر من ابريل كلًا من روندا وبوروندي وجمهورية افريقيا الوسطى في ذكرى الابادة التي وقعت عام 1994 وستلتقي مسؤولين حكوميين.

وسوف تترأس سامانتا بوير في كيغالي الوفد الاميركي الى احتفالات الذكرى العشرين للابادة، حسب ما اعلنت البعثة الاميركية لدى الامم المتحدة في بيان.

وجاء في البيان ان بوير سوف تلتقي في بوروندي “حيث تظهر علامات مقلقة حيال تمييز عنصري وقمع” الرئيس بيار نكورونزيزا وطلابا وشخصيات من المجتمع المدني.

واوضح البيان انها سبتحث معهم الوسائل الكفيلة ب”تحاشي تراجع البلاد بعد التقدم الذي حققته منذ نهاية الحرب الاهلية في العام 2005″.

وخلال زيارتها الثانية الى جمهورية افريقيا الوسطى، سوف تجري السفيرة بوير محادثات مع السلطات الانتقالية الجديدة ومن بينها الرئيس كاترين سامبا-بانزا وكذلك ستلتقي قيادة القوة الافريقية في جمهورية افريقيا الوسطى بهدف “دعم الجهود التي تبذلها واعدادها الارضية لعملية حفظ السلام التابعة للامم المتحدة” في البلاد.

إيه أف بي

 

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