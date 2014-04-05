«تاكسي دبي» تطلق تطبيقها على الهواتف الذكية

أطلقت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات تطبيقها على الهواتف الذكية الايفون والاندرويد والبلاكبيري الذي يساعد المستخدمين للدخول إلى مختلف خدماتها الرئيسية وذلك في إطار خطة المؤسسة للتحول الذكي من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكية في مختلف الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وذكر منصور رحمه الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي بالإنابة: نفذت المؤسسة هذا المشروع في إطار التوجهات الجديدة للتحول إلى المدينة الذكية ورسم سياسات التحول الذكي في إمارة دبي مع تميز وجودة الخدمات المقدمة والارتقاء بها بما يتوافق وأفضل المعايير العالمية المتبعة في الدول المتقدمة من خلال آلية تتسم بالسلاسة والسرعة والشفافية لتلبية متطلبات المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع، والعمل على جعل هذا القطاع من أكثر قطاعات النقل رفاهية وتميّزاً.

مجاناً

وأضاف: إنه يمكن للمتعاملين تنزيل التطبيق مجاناً على أجهزتهم الأيفون والاندرويد والبلاكبيري من خلال برامج الإبل ستور وغوغل بلاي ((Apple store, Google Play والذي يساعدك على الولوج إلى التطبيق منها حجز مركبة الأجرة واحتساب تعرفة الرحلة ومتابعة الرحلة والأخبار الصحافية لمختلف المشاريع والمبادرات وخدمات المؤسسة الخاصة منها خدمة مشاوير وهي تأجير السائقين من دون مركبة وخدمة تاكسي الأيدي الأمينة وشكر للسائق من خلال وضع تفاصيل العميل بالإضافة إلى الإشارة إلى المواقع ذات الصلة منها الطيران والسينما والفنادق والبنوك والمدارس والمستشفيات والمطاعم والشواطئ وغيرها.

واستطرد: أطلقت المؤسسة أخيراً خلال معرض جيتكس الماضي أحدث تطبيقات الهاتف المتحرك للمؤسسة لذوي الإعاقة وخاصة الصم كمرحلة أولى بالتعاون مع ثلاث جهات هي هيئة تنمية المجتمع وشركتا مايكروسوفت ونوكيا حيث يمكن من خلاله التعريف بخدمات المؤسسة وكيفية طرق حجز مركبة أجرة سواء بالاتصال أو الرسائل النصية أو الموقع الإلكتروني وكيفية احتساب تعرفة الرحلة ومختلف الإشارات للصم للتعريف بالطلب مثل الدوران لليمين أو اليسار أو عدم الإسراع وغيرها أو التعريف بحالة العميل مثل أنا مريض، آسف، انتظر، ليس لدي نقود، شكراً وغيرها.

وأكد منصور الفلاسي أنه يعد استخدام تطبيقات الهاتف المتحرك في مجال التواصل مع المتعاملين وتقديم الخدمات إليهم نقلة متميزة في تحقيق توجهات المؤسسة لتحسين الخدمات المقدمة للسكان والزوار والمجتمع، والعمل بشكل مستمر في توفير قنوات تواصل متنوعة بهدف تغطية أكبر شريحة من المتعاملين، بما يضمن التواصل الدائم والمستمر معهم، واطلاعهم على أفضل وأحدث الخدمات والمعلومات المقدمة.