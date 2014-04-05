«علم طفلاً...ابنِ أمة» مخيمات لطلبة المدارس

تحرص وزارة التربية والتعليم على تقديم خدمات مجتمعية لطلبة المدارس من خلال ادارة الأنشطة المدرسية وبالتعاون مع مكتب الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عبر تنظيم مخيمات علمية للطلبة تحت شعار "علم طفلاً...ابنِ أمة"، على أن تشمل المخيمات مخططا تدريبيا يشتمل على أساسيات "ويندوز 8" ومهارات تصفح الانترنت، وأساسيات ومهارات برنامج "وورد" وأساسيات ومهارات "اكسل" و"بوربوينت"، إضافة الى دورات في تنمية الذات مثل مهارات القيادة والعمل كفريق، وكذلك الابداع، ومهارات حل المشكلات، اضافة الى برامج رياضية مثل مهارات الالعاب الرياضية وفن الدفاع عن النفس وبعض البرامج الترفيهية.

ثلاثة مخيمات

خديجة أحمد مسؤولة في إدارة الأنشطة المدرسية تقول إن الادارة نظمت مخيمين علميين واستهدفا 300 طالب بواقع 150 لكل منهما، وتعتزم الادارة تنظيم المخيم الثالث للطالبات في ابريل الجاري ويستهدف 150 طالبة، مفيدة بأن الوزارة للمرة الأولى تنفذ مخيما علميا للطالبات، على أن يتم تزويد المستهدفين بمهارات وأدوات تجعلهم قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في نظم المعلومات، من أجل رفد المجتمع بعقول وطنية قادرة على مواجهة التحديات التكنولوجية.

وكان معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم والشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مدينة المعلومات، وقعا مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ مبادرة "علم طفلاً.. ابنِ أمة"، التي تستهدف تطوير وتنمية مهارات نظم المعلومات لدى الطلبة، وذلك من خلال إقامة مخيمات طلابية علمية، في مختلف المناطق التعليمية، من جهتها تلتزم مدينة العلوم بحجز الأماكن المناسبة لإقامة المخيم العلمي، وتنظيم البرامج والورش التدريبية المتخصصة في مجال نظم المعلومات، وتنظيم الأنشطة المشتركة في مجال مهارات التعلم والمشاريع التربوية، وعقد اللقاءات والاجتماعات وورش العمل التخصصية لمتابعة المجالات التنسيقية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة في مهارات التعلم، بما يعود نفعه على الميدان التربوي، وترشيح أسماء المدربين من ذوي الكفاءة.