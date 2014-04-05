انطلاق برنامج أصدقاء الشرطة لأبناء الضباط في أبوظبي والعين

نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في قسم النشاط الثقافي والاجتماعي بإدارة النوادي، أخيراً، برنامج "أصدقاء الشرطة" في أبوظبي والعين، لأبناء وبنات الضباط وضباط الصف والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمتقاعدين، خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني لسنة 2013-2014، بمشاركة 107 طلاب منهم 58 من أبناء وبنات الضباط تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة في أبوظبي، و49 طالباً وطالبة من مختلف الفئات العمرية بمدينة العين؛ ويستمر لغاية العاشر من شهر إبريل.

وزار أبناء وبنات الضباط مركز بني ياس للفروسية، وتدربوا على ركوب الخيل وكيفية التعامل مع الخيل، فضلاً عن مباريات في كرة القدم بنادي ضباط شرطة أبوظبي.

وفي مدينة العين أكد العقيد حارب خميس الخييلي، نائب مدير إدارة النوادي والأنشطة الرياضية؛ مدير نادي ضباط شرطة العين، أن البرنامج الفصلي يأتي بهدف تعريف الطلبة والطالبات طبيعة عمل آبائهم في خدمة وحماية الوطن، وحفزهم على الإبداع والابتكار في حياتهم اليومية.