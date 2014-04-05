«نسائية كهرباء دبي» تشارك في مؤتمر لمعالجة السلوكيات غير السوية لدى الأطفال

قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي ، رعايتها للمؤتمر الأول لمعالجة السلوكيات غير السوية والتحرش الجنسي لدى الأطفال تحت شعار "يداً بيد لنحميهم"، الذي عقد تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله- سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بقاعة الإمارات بمقر الجمعية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك في الدولة، وضمن أولويات استراتيجيتها المجتمعية المتمثلة في تعزيز المفاهيم والقيم الاجتماعية والثقافية لدى كافة شرائح المجتمع وتأمين مستقبل مستدام وآمن للأسرة والطفل، وشارك وفد من اللجنة النسائية في الهيئة برئاسة خولة المهيري، رئيسة اللجنة بالهيئة، وفاطمة ديماس نائب رئيس اللجنة، إضافة إلى عضوات أخريات في فعاليات المؤتمر وورش العمل.

وقالت خولة المهيري: ان هذه الرعاية تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للهيئة واحتضانها لمختلف المبادرات التي ينظمها الشركاء من المؤسسات والدوائر والهيئات في المجتمع، حيث تسعى الهيئة لان تكون مساهمة في تعزيز التنمية الأسرية والاجتماعية والاقتصادية بشكل عام وبترسيخ القيّم الأسرية وتوفير البيئة المناسبة لها بشكل خاص، بالتعاون مع المؤسسات المعنية بحماية الأطفال، وذلك من أجل تحقيق حياة سعيدة ومستدامة لهم.

وأكدت المهيري على حرص اللجنة النسائية على المشاركة في هذا المؤتمر وكافة المؤتمرات المماثلة للمساعدة في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والمعوقات التي قد تواجه المرأة والأسرة بشكل عام، مشيدة في الوقت نفسه بدعم الإدارة العليا في الهيئة في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف اللجنة.

وتجدر الاشارة الى أن الهيئة تقدم العديد من الرعايات الى مؤسسات في القطاعين العام والخاص وذلك ضمن مسؤوليتها المجتمعية الهادفة لدعم واستقرار الأسرة وتعزيز التلاحم الاجتماعي، وتأهيل المرأة وتمكينها، وحماية الطفل بما يعزز التنمية المستدامة. كما تشارك الهيئة المبادرات والحملات الوطنية والاقليمية بشكل مكثف وتعمل على مشاركة كافة شرائح المجتمع في هذه الأنشطة لتوطيد علاقاتهم بالبيئة والأنشطة الإيجابية الداعمة لها.