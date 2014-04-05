الهلال الأحمر يقدم 155 براد مياه للشؤون الإسلامية في العين

قدمت هيئة الهلال الأحمر فرع العين 155 براد مياه لمكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالعين لتوزيعها على عددٍ من المساجد بمدينة العين وذلك في مبادرة انسانية من الفرع ضمن مشروع ماء السبيل الذي تنفذه الهيئة.

وسلم سالم الريس العامري مدير فرع الهيئة بالعين برادات المياه لمحمد حمد الجابري نائب مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمكتب العين ليتم توزيعها على المساجد وتوضع في الأماكن العامة لينتفع منها أكبر عدد من المصلين والمارة.

وأفاد العامري بأن الهيئة وبالتعاون مع المحسنين والخيرين والعديد من شركاء الهلال الأحمر في العمل الإنساني من المؤسسات المحلية والجهات الخاصة تدعم جهود الهلال الأحمر وتحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الهيئة لخلق واقع أفضل للشرائح الضعيفة والمحتاجة داخل الدولة على وجه الخصوص.. كما تلبي المساعدات الإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر احتياجات الكثير من المحرومين والمعوزين في العديد من الدول.

من جانبه ثمن نائب مدير مكتب الهيئة بمكتب العين جهود ومساعدات الهلال الأحمر الإنسانية والمشاريع الإغاثية التي ينفذها في مختلف إمارات الدولة ودول العالم..

وقدم الشكر للهلال الأحمر على هذا التبرع السخي، مؤكداً عمق الشراكة الإستراتيجية بين الهلال الأحمر والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئات والجمعيات الخيرية في الدولة.

وأشار إلى أن هذا التبرع يدفع الجميع للثقة بقدرة وجهود الهيئة وتحركاتها الميدانية والإغاثية ومساعداتها الإنسانية للفئات الضعيفة والمحتاجة.. مضيفاً أن الهلال الأحمر يسعى دائماً لتعزيز شراكته الإنسانية مع الأفراد والمؤسسات الرسمية وهيئات القطاع الخاص لمساعدة الفئات التي تستهدفها الهيئة بعطائها الإنساني للتخفيف من معاناتهم وسد احتياجاتهم الضرورية.