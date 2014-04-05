1983 الغرير يحتفل بزفاف نجله عبد العزيز

في حفل كبير اقيم بقاعة الصقر بفندق دبي انترناشيونال، تم عقد قران عبد العزيز نجل عبدالله الغرير مدير عام بنك عمان المحدود. حضر الحفل صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ راشد بن احمد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم ام القيوين، وسمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ولي عهد ام القيوين، وسمو الشيخ حشر مكتوم مدير دائرة اعلام دبي، وسمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رئيس جامعة الامارات، وهلال بن احمد لوتاه رئيس المجلس الوطني، وحميد العويس وزير الكهرباء والماء، و احمد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وعيسى بوحميد مدير دائرة مياه دبي، وعدد من اعضاء السلك الدبلوماسي وكبار الشخصيات ورجال الاعمال في الدولة. 17 نوفمبر1983

1985 منتخب الإمارات يستعد لملاقاة العراق

استأنف منتخب الامارات الاول لكرة القدم، تدريباته بعد عودته من معسكره في البرتغال، استعداداً لخوض مباراتيه التجريبيتين مع منتخب صربيا اليوغسلافي على ملعب نادي الوصل في دبي. بعد ان تم العد التنازلي للقاء العراق في تصفيات كأس العالم.

وقد استقر المدرب كارلوس البرتو على تشكيلة المنتخب والتي تتكون من اللاعبين عبد القادر حسن، محسن مصبح، بدر صالح، مبارك غانم، خالد عبدالعزيز، حسن علي، سعيد عبدالله، فهد عبد الرحمن، عبدالله سلطان، سالم سعيد، عدنان الطلياني وعزوز والاحتياطي خالد اسماعيل. 13 سبتمبر 1985

180-1984 طالباً في مركز راشد بن حميد

بهدف اتاحة الفرصة للشباب باستثمار اوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية وتمكينهم من قضائها في احسن الظروف في جو تربوي سليم.

يقيم المجلس الاعلى للشباب والرياضة العديد من المراكز الصيفية في كافة اتحاد الدولة.

ومنها مركز راشد بن حميد للشباب في عجمان، والذي يشارك فيه طلاب من مدارس الراشدية الثانية والمعهد العلمي الاسلامي ومدارس الحميدية وراشد بن حميد الابتدائية ومدرسة ابن القيم، ويتراوح اعمار المشاركين ما بين 9-15 سنة، اما عددهم فيبلغ حوالي 180 طالباً. 6 اغسطس 1984

الأزرق يهزم الشباب 2 - 0

واصل فريق نادي النصر لكرة القدم تقديم عروضه القوية، حيث حقق الفوز على فريق نادي الشباب بهدفين نظيفين سجلهما خالد اسماعيل وعبد الرحمن محمد، في دوري اندية الدرجة الاولى لكرة القدم.

وكان الحكم الانجليزي كتن قد اخرج الكارت الاصفر خمس مرات مما اسفر عن طرد اللاعب عبد الرحمن محمد في الدقيقة 22 من الشوط الثاني. 16 مايو 1985

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل جلال الرفاعي

30 يناير 1981

31 يناير 1981