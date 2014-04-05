اليوم.. بدء امتحانات الثانوية العامة للمصريين بإيطاليا والسودان

تبدأ اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة المصرية، على نظام "أبنائنا فى الخارج" بسفارات مصر بإيطاليا والسودان، بمادة اللغة العربية.

وسافرت بعثة وزارة التربية والتعليم الخميس الماضى، للإشراف على تلك الامتحانات فى القاعات التى تخصصها السفارة المصرية بالخرطوم، والسفارة المصرية بميلانو لهذا الغرض.

وأرسلت الوزارة وفداً يتألف من 16 مسئولاً من قطاعى التعليم العام، والخدمات والأنشطة ضمن بعثة السودان، و8 آخرين لبعثة إيطاليا، ومن المنتظر أن تنتهى الامتحانات نهاية أبريل الجارى، على أن تعلن نتيجتها مطلع مايو قبل امتحانات الثانوية العامة، وهو الإجراء المتبع كل عام.