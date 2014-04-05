الأنبا رافائيل يدعو لتوثيق حياة الشهداء المعاصرين لنشرها

دعا الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأسقف عام كنائس وسط القاهرة، لتوثيق سير حياة الشهداء المسيحيين المعاصرين ليتم نشرها لتكون حافزا للمسيحيين.

وقال الأنبا رافائيل، فى تغريدة له على تويتر، وكذلك من خلال تطبيق "أرثوذكسى" – برنامج مسيحى خاص بأجهزة الأندرويد- والذى تصدره كنائس وسط القاهرة "لاحظت أن معظم الشباب والبنات الذين استشهدوا فى زماننا والذين زرنا أسرهم للتعزية كانوا قامات روحية عالية، وكذلك سمعنا عن شباب وبنات تنيحوا- أى توفوا- فى سن صغيرة سواء بمرض أو بدون وكانت أيضا سيرهم رائعة".

وأضاف الأنبا رافائيل "أرغب أن نجمع سير هؤلاء الأنوار وننشرها موثقة لتكون حافزا لنا أن نسلك فى طريق القداسة مثلهم، متشبهين بإلهنا".