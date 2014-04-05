فوليكو - 10 نجوم في انتظار الانتقال الكبير بعد المونديال

10 نجوم قد يكونوا بالفعل في أندية كبيرة الآن، ولكن كأس العالم 2014 قد تمثل فرصة لهم لانتقال أكبر سواء من حيث الاسم أو دقائق اللعب.

"فوليكو" هو اسم تميمة كأس العالم 2014 .. وهو أيضا اسم مجموعة من الحلقات يقدمها FilGoal.com عن المونديال.

والحديث قبل انطلاق مونديال البرازيل بشهرين عن 10 نجوم قد تمثيل لهم البطولة فرصة للانتقال الكبير.

1- لويس سواريز

هل يرحل سواريز عن ليفربول بعد موسم استثنائي؟ صاحب الـ27 عاما سجل 29 هدفا مع الحمر حتى الآن في الدوري.

سواريز بالفعل كان قريبا من الانتقال لريال مدريد في الصيف، وأبدى رغبة ملحة في الرحيل لإسبانيا.. ولكن الميرنجي لم يتحرك.

المهاجم الأوروجوياني جدد تعاقده مع ليفربول في منتصف الموسم، ولكن باب رحيله لم يغلق رغم ذلك.

2- إدينسون كافاني

أكمل كافاني خط هجومي قوي لباريس سان جيرمان بمشاركة زلاتان إبراهيموفيتش وإيزيكييل لافيتزي بانتقاله من نابولي، رغم التقارير التي ربطته بتشيلسي أو ريال مدريد.

كافاني ألمح إلى رغبته في الرحيل عن سان جيرمان في الصيف، رغم تمسك إدارة نادي العاصمة بمهاجمها.

إنجلترا قد تكون الوجهة المقبلة لكافاني، وفي حال تألقه مع أوروجواري في المونديال سيجذب عروضا أكبر.

3- دييجو كوستا

اختار كوستا تمثيل منتخب إسبانيا على حساب بلده الأصلي البرازيلي، وفرصة مهاجم أتليتكو مدريد في اللعب أساسيا مع أبطال العالم أكبر.

صاحب الـ25 عاما الذي يقود أتليتكو في موسم استثنائي ينافس فيه على الليجا ودوري أبطال أوروبا، تربطه التقارير الإنجليزية بتشيلسي.

ولكن أتليتكو قد يفتح المزاد على مهاجمه في حال تألقه في المونديال، بعدما صدر من قبل فرناندو توريس وسيرجيو أجويرو ورادميل فالكاو.

4- توني كروز

لا يجد كروز راحته مع جوسيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ، وظهر ذلك جليا في مناقشته مع المدرب الإسباني خلال مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بعد تغييره.

كروز صاحب الـ24 عاما قريب من الانتقال ليونايتد، وفي حال الحصول على فرصة اللعب أساسيا مع ألمانيا في المونديال قد يجد لنفسه أكثر.

5- فابيو كوينتراو

الظهير البرتغالي قريب من الرحيل بالفعل من ريال مدريد، وطلبه مانشستر يونايتد وميلان من قبل.. ولكن الملكي تمسك به.

كوينتراو يجلس بديلا لمارسيلو، ولا يجد فرصته إلا في غياب الظهير البرازيلي.

الانتقال المقبل لصاحب الـ26 عاما بيده وحده الآن، ففي حال تألقه مع البرتغال في المونديال.. بالتأكيد سيرحل إلى مكان يلعب فيه أساسيا.

6- روميلو لوكاكو

العديد من التقارير ذكرت أن لوكاكو لن يعود إلى تشيلسي من إيفرتون بعد الصيف، خاصة مع توتر العلاقة بينه وبين جوزيه مورينيو.

تألق لوكاكو في المونديال خاصة مع إصابة زميله في خط هجوم بلجيكا كريستيان بنتكي، قد يفتح له أبواب الانتقال بعيدا عن ستامفورد بريدج.

سعر لوكاكو لن يقل بأي حال من الأحوال عن 25 مليون جنيه إسترليني.

7- لوك شو

شو نجم ساوثامبتون الصاعد، قد يجد فرصته في اللعب أساسيا على حساب أشلي كول مع إنجلترا.

وأيضا قد يطيح بالظهير الأيسر المخضرم من تشيلسي، في ظل اهتمام مورينيو بضم الواعد صاحب الـ18 عاما.

8- آدم لالانا

نجم آخر من ساوثامبتون في انتظار عرض كبير بعد المونديال.

لالانا صاحب الـ25 يقدم موسما متميزا مع ساوثامبتون لفت به الأنظار لينال فرصة تمثيل منتخب الأسود ثلاث مرات.

ساوثامبتون فتح باب المزاد على جناحه المتميز، ولكن ليفربول يبدو الأقرب لحسم الصفقة.

9- إلياكيم مانجالا

مدافع بورتو لن يجد فرصة اللعب مع فرنسا بسهولة، في ظل منافسة صعبة على خطف موقع أساسي في تشكيل الديوك.

مانجالا بالفعل يجد اهتمام من ثنائي مانشستر، سيتي ويونايتد.. ولكن بورتو قرر رفض أي عروض لضم صاحب الـ23 عاما.

وفي حال نجاح مغامرة بورتو، سيرتفع المقابل المادي المطلوب للاستغناء عن مانجالا.

10- سيرجي أورير

الظهير الأيمن الإيفواري اختار تمثيل الأفيال على منتخب فرنسا مؤخرا، والمونديال سيكون فرصة له للانتقال من تولوز لفريق أكبر.

خلال الموسم الجاري، ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن أرسين فينجر معجب بأورير صاحب الـ21 عاما ليكون بديلا لبكاري سانيا في حال رحيله.