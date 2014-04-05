ليفركوزن مهدد بالخروج من المربع الذهبي بعد هزيمة هامبورج

برلين، (إفي): واصل باير ليفركوزن عروضه المخيبة ببطولة الدوري الألماني في الآونة الاخيرة بعد خسارته اليوم على ملعب مضيفه هامبورج بهدفين مقابل هدف في افتتاح الجولة 29 من البطولة التي حسم لقبها لبايرن ميونخ.

وبات ليفركوزن مهددا بفقدان المركز الرابع بجدول البوندسليجا، حيث تجمد رصيده عند 48 نقطة، ويليه فولفسبورج بنقطة واحدة قبل أن يلتقي ببروسيا دورتموند خارج ملعبه غدا.

أما هامبورج فحقق فوزا ثمينا في رحلة كفاحه للبقاء بالدرجة الأولى، حيث أضاف الى جعبته النقطة 27 في المركز الـ15 ، على بعد مركز واحد ونقطة واحدة من منطقة الخطر.

تقدم هامبورج بهدف هاكان كالهانجولو مبكرا (ق4) قبل أن يتعادل ليفركوزن عن طريق جوليان براندت (ق58) لكن هدف الفوز جاء في الوقت القاتل عبر هيكو فيسترمان (ق82).