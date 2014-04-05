أخبار عاجلة

تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ليفركوزن مهدد بالخروج من المربع الذهبي بعد هزيمة هامبورج

Google+ Print
ليفركوزن مهدد بالخروج من المربع الذهبي بعد هزيمة هامبورج ليفركوزن مهدد بالخروج من المربع الذهبي بعد هزيمة هامبورج

برلين، (إفي): واصل باير ليفركوزن عروضه المخيبة ببطولة الدوري الألماني في الآونة الاخيرة بعد خسارته اليوم على ملعب مضيفه هامبورج بهدفين مقابل هدف في افتتاح الجولة 29 من البطولة التي حسم لقبها لبايرن ميونخ.

وبات ليفركوزن مهددا بفقدان المركز الرابع بجدول البوندسليجا، حيث تجمد رصيده عند 48 نقطة، ويليه فولفسبورج بنقطة واحدة قبل أن يلتقي ببروسيا دورتموند خارج ملعبه غدا.

أما هامبورج فحقق فوزا ثمينا في رحلة كفاحه للبقاء بالدرجة الأولى، حيث أضاف الى جعبته النقطة 27 في المركز الـ15 ، على بعد مركز واحد ونقطة واحدة من منطقة الخطر.

تقدم هامبورج بهدف هاكان كالهانجولو مبكرا (ق4) قبل أن يتعادل ليفركوزن عن طريق جوليان براندت (ق58) لكن هدف الفوز جاء في الوقت القاتل عبر هيكو فيسترمان (ق82).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع