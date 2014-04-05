خيسي يجري جراحة جديدة في الركبة بألمانيا

مدريد، (إفي): خضع لاعب ريال مدريد الإسباني الصاعد خيسي رودريجز اليوم لعملية جراحية جديدة في الركبة اليمنى بإحدى مستشفيات مدينة أوجسبورج الألمانية.

وأصيب خيسي بورم في الركبة التي كان قد خضع لجراحة فيها، فضلا عن حمى، بحسب ما أعلنه النادي الملكي صباح اليوم.

وأجري الجراحة الطبيب أولريتش بوينيش، في نفس المستشفى التي كان قد خضع فيها اللاعب لجراحة يوم 20 مارس/آذار الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الداخلي للركبة اليمنى.

وسيظل خيسي في المستشفى لبضعة ايام تحت اشراف أطباء النادي.

وأصيب المهاجم الصاعد يوم 18 مارس/آذار الماضي في الدقائق الأولى من لقاء إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام شالكه الألماني بملعب (سانتياجو برنابيو)، بعد تدخل من المدافع البوسني الألماني سياد كولاسيناك.