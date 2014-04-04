صورة “selfie” لأوباما تثير غضب البيت الأبيض

أبدى البيت الأبيض استياءه ، إزاء صورة تجمع أحد نجوم رياضة البيسبول بالرئيس الأميركي باراك أوباما والتي تبين أنها إعلان لإحدى ماركات الهواتف المحمولة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني: “إجمالاً، يعارض البيت الأبيض استخدام صورة الرئيس لأهداف تجارية”، مضيفاً: “نعارض ذلك في الوضع الحالي”.

وألمح إلى أن الهيئات القضائية في البيت الأبيض تدرس القضية.

كان أوباما قد استقبل الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض ، فريق “بوسطن ريد سوكس” للبيسبول الذي فاز العام الماضي بالبطولة.

والتقط صورة وهو مبتسما أمام هاتف ديفيد أورتيز نجم الفرقة الملقب بـ “بيغ بابي” ، الذي سرعان ما نشر هذه الصورة الملتقطة على حسابه في “تويتر”.

وسارعت شركة سامسونغ التي وقعت أخيرا عقداً مع ديفيد اورتيز بحسب صحيفة “سبورت بيزنس جورنال”، إلى الترحيب في بيان أصدرته بالتقاط هذه الصورة بواسطة أحد هواتفها.

وكان هاتف من صنع المجموعة الكورية الجنوبية استخدم لالتقاط صورة “ذاتية” لكوكبة من نجوم حفل الأوسكار في الثاني من آذار(مارس) الماضي.

وأكدت “سامسونغ” أن تلك الصورة “شكلت مفاجأة للجميع”، على رغم من نشر مقال جاء فيه أنه خطط لها مسبقاً.

> وباتت الصورة أكثر الصور تناقلا على “تويتر” مع أكثر من 3,42 ملايين إعادة تغريد لها.

أما الصورة التي يظهر فيها باراك أوباما مع أورتيز، فتم تناقلها نحو 40 ألف مرة.

يذكر أن البيت الأبيض كان أعلن في 2011 أنه يعارض الاستخدام التجاري لصورة الرئيس الأميركي بعد قيام ماركة ألبسة إيطالية بتركيب صور لأوباما في الترويج لمنتجاتها.

الحياة اللندنية