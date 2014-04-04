3 أسباب تدعم صلاح للمشاركة أساسيا أمام ستوك سيتي

تزداد فرص محمد صلاح جناح تشيلسي المصري في المشاركة أساسيا مع فريقه أمام ستوك سيتي في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

صلاح لعب بديلا في الخسارة في الجولة السابقة من كريستال بالاس 1-0، وقدم أداء جيدا لم يساعد فريقه على التعديل.

ولكنه قد يجد فرصة دخول تشكيل جوزيه مورينيو يوم السبت، لثلاثة أساب يقدمها FilGoal.com.

1- سباق الدوري

بعد الخسارة المفاجئة من كريستال بالاس في الجولة الماضية، أصبح تشيلسي مطالبا بالفوز في جميع الجولات المتبقية من الدوري على أمل تعثر مانشستر سيتي وليفربول.

لم يعد أمام مورينيو أي فرصة لخسارة نقاط في الجولات المتبقية.

أضف إلى ذلك أن تشيلسي لايزال ينافس في دوري أبطال أوروبا، ولعب الأربعاء الماضي مباراة قوية أمام باريس سان جيرمان.

تشيلسي كان عليه أن يكتفي بثلاثة أيام فقط لاستعادة لياقته كاملة، وهنا تظهر فرصة صلاح في اللعب.

2- إصابة إيتو

إصابة صامويل إيتو ووجود فرناندو توريس كمهاجم وحيد أمام مورينيو، قد يدفعه للعب المباراة بدون مهاجم صريح أساسا.

كل ذلك يصب في مصلحة صلاح.

3- سان جيرمان

يحتاج مورينيو إلى إراحة لاعبيه المقيدين في قائمة دوري أبطال أوروبا، بالنظر إلى أن مواجهة باريس سان جيرمان ستكون الثلاثاء المقبل.

تشيلسي يحتاج إلى الفوز 2-0 على ستامفورد بريدج لتعويض خسارته 3-1، وهو ما يعني أن مورينيو يحتاج إلى الحفاظ على كامل قوة ويليان مع شورلي وأزار.