محاكمة صيني مقيم بأمريكا بتهمة تزويد إيران بمعدات نووية

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة، إن مواطنا صينيا يواجه اتهامات جنائية في الولايات المتحدة بالتآمر لتصدير منتجات إلى إيران يمكن استخدامها في برنامجها النووي.

وقال ممثلو ادعاء اتحاديون إن سيهاي تشينغ أمد شركة ايفاز المشاركة في برنامج الأسلحة النووية الإيراني بالآلاف من قطع الغيار ذات التطبيقات النووية في انتهاك للعقوبات الأمريكية على إيران.

ويأتي توجيه الاتهام الذي أعلن عنه يوم الجمعة في الوقت الذي تحاول فيه إيران والقوى الست العالمية التفاوض للتوصل إلى اتفاق شامل لتبديد الشكوك الغربية في ان إيران تسعى لاكتساب القدرة على صنع أسلحة نووية.

وتهدف المحادثات إلى إبرام اتفاق طويل الأمد بحلول 20 يوليو تموز يحدد النطاق المسموح به للبرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات التي تضر بشدة باقتصاد إيران المعتمد على النفط.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس والذي ينظر في القضية إن السلطات البريطانية ألقت القبض على تشينغ في فبراير شباط بناء على مذكرة اعتقال أمريكية.

وستعقد جلسة في يونيو حزيران للنظر في أمر تسليمه للولايات المتحدة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من تشينغ.