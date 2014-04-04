أخبار عاجلة

تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محاكمة صيني مقيم بأمريكا بتهمة تزويد إيران بمعدات نووية

Google+ Print
محاكمة صيني مقيم بأمريكا بتهمة تزويد إيران بمعدات نووية محاكمة صيني مقيم بأمريكا بتهمة تزويد إيران بمعدات نووية

الولايات المتحدة وإيران

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة، إن مواطنا صينيا يواجه اتهامات جنائية في الولايات المتحدة بالتآمر لتصدير منتجات إلى إيران يمكن استخدامها في برنامجها النووي.

وقال ممثلو ادعاء اتحاديون إن سيهاي تشينغ أمد شركة ايفاز المشاركة في برنامج الأسلحة النووية الإيراني بالآلاف من قطع الغيار ذات التطبيقات النووية في انتهاك للعقوبات الأمريكية على إيران.

ويأتي توجيه الاتهام الذي أعلن عنه يوم الجمعة في الوقت الذي تحاول فيه إيران والقوى الست العالمية التفاوض للتوصل إلى اتفاق شامل لتبديد الشكوك الغربية في ان إيران تسعى لاكتساب القدرة على صنع أسلحة نووية.

وتهدف المحادثات إلى إبرام اتفاق طويل الأمد بحلول 20 يوليو تموز يحدد النطاق المسموح به للبرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات التي تضر بشدة باقتصاد إيران المعتمد على النفط.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس والذي ينظر في القضية إن السلطات البريطانية ألقت القبض على تشينغ في فبراير شباط بناء على مذكرة اعتقال أمريكية.

وستعقد جلسة في يونيو حزيران للنظر في أمر تسليمه للولايات المتحدة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من تشينغ.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا