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أنشيلوتي: علينا مواصلة الكفاح من أجل لقب الليجا

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أنشيلوتي: علينا مواصلة الكفاح من أجل لقب الليجا أنشيلوتي: علينا مواصلة الكفاح من أجل لقب الليجا

مدريد، (إفي): أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني اليوم على أهمية مواصلة الكفاح من أجل لقب الليجا، مشيرا إلى أن لقاء السبت أمام ريال سوسييداد سيكون مثيرا.

وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم قائلا "نعرف أن مباراة ريال سوسييداد ستكون معقدة وأن الخصم يلعب بشكل جيد للغاية، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا في مباراة هامة للغاية بالدوري".

وأكد المدرب الإيطالي أنه سيريح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق، حتى يخوض مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند الألماني بكامل لياقته، بعد آلام الركبة التي هاجمته مؤخرا.

ورفض المدير الفني لريال مدريد الحديث عن العقوبة المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على فريق برشلونة، بحرمانه من التعاقدات لمدة سنة، مشيرا إلى أنه يفضل الحديث عن كرة القدم.

وعن لاعبي ريال سوسييداد أشاد أنشيلوتي بمستوى المكسيكي كارلوس فيلا مهاجم الفريق، مؤكدا أنه يمثل أهمية كبيرة للفريق، ومصدر خطورة وسرعة لسوسييداد.

وعن لاعب وسطه سامي خضيرة العائد لتوه من إصابة طويلة بقطع في الرباط الصليبي، أشار الإيطالي إلى أن سيكون جاهزا للمشاركة خلال الفترة ما بين 10 إلى 15 يوما.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الليجا برصيد 73 نقطة، بينما يحتل سوسييداد المركز الخامس بـ50 نقطة.

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