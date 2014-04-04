أجويرو غير متاح حاليا

لندن، (إفي): أكد التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي اليوم، عدم جاهزية الأرجنتيني سرخيو أجويرو مهاجم الفريق للمشاركة أمام ساوثامبتون في الدوري المحلي غدا السبت.

وعاد اللاعب إلى تدريبات الفريق الإنجليزي بعد التعافي من الإصابة، التي أقصته شهر عن الملاعب، إلا أنه لم يحصل على الاذن الطبي للمشاركة في المباريات.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة فريقه أمام برشلونة الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ودع فيها فريقه البطولة.

ويسعى "السيتيزينز" للفوز بلقاء الغد من أجل استعادة توازنهم في بطولة الدوري الإنجليزي التي يسعى للفوز بلقبها هذا الموسم، وينافسه ليفربول وتشيلسي.

يذكر أن قائمة المصابين تضم أيضا المدافع الصربي ماتيا ناستاسيتش الذي مازال يتعافى من إصابة في الركبة.

ويحتل السيتي المركز الثالث برصيد 67 نقطة وله مباراتين مؤجلتين، ويسبقه تشيلسي في الوصافة برصيد 69 وليفربول المتصدر.