كيف يلعب ريال مدريد ' مكسور الجناح ' أمام سوسيداد؟

يخسر ريال مدريد جهود هدافه كريستيانو رونالدو ونجمه أنخيل دي ماريا في مواجهة ريال سوسيداد الهامة يوم السبت في الليجا.

الميرنجي سيخرج لمواجهة صعبة على ملعب الأنويتا في مباراة غير مسموح فيها إلا بالفوز.. الفوز فقط.

ريال مدريد بخسارة الثنائي.. يفقد جزء كبيرا من قوته، فهجوم الملكي يعتمد على سرعات جناحيه رونالدو وجاريث بيل وقدرتهما على الاختراق والتسديد.

الاختراق من العمق تقريبا غائب عن خطط كارلو أنشيلوتي المدير الفني.

فالمدرب الإيطالي يلعب بخطة 4-2-3-1، والتي وظف فيها دي ماريا ليلعب في الوسط ليبدأ الضغط مبكرا ويساند الجناح هجوميا.

وفي غياب رونالدو وإصابة دي ماريا الأجدر على لعب دور البديل، يلعب ريال مدريد مكسور الجناح.. ويجد نفسه مضطرا لتغيير طريقة لعبه أمام منافس قوي أسقط برشلونة على هذا الملعب 3-1 منذ أسابيع قليلة.

وما يزيد من صعوبة موقف ريال مدريد، إصابة جناحه لاعبه الشاب خيسي رودريجيز بالرباط الصليبي.

إسكو بشكل كبير ضمن أن يبدأ أساسيا، خاصة بعدما تألق في سد فراغ غياب دي ماريا عن مواجهة بروسيا دورتموند.

ولكن تبقى المشكلة في البحث عن بديل "غير موجود" لرونالدو.

أمام أنشيلوتي حلين، الأول هو الدفع بآسيير إياراميندي كارتكاز ثان بجوار شابي ألونسو.. على أن يلعب لوكا مودريتش متقدما ويميل إسكو للجناح.

أو الحفاظ على طريقته المعتادة في الوسط، بالاعتماد على الثلاثي ألونسو ومودريتش وإسكو ولكن يغير خطته إلى 4-4-2.. على أن يدفع بمهاجم ثان.

أنشيلوتي ألمح في المؤتمر الصحفي إلى أنه قد يدفع بألفارو موراتا بجوار كريم بنزيمة في خط الهجوم، ليلعب بمهاجمين.