أخبار عاجلة

تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كيف يلعب ريال مدريد ' مكسور الجناح ' أمام سوسيداد؟

Google+ Print
كيف يلعب ريال مدريد ' مكسور الجناح ' أمام سوسيداد؟ كيف يلعب ريال مدريد ' مكسور الجناح ' أمام سوسيداد؟

يخسر ريال مدريد جهود هدافه كريستيانو رونالدو ونجمه أنخيل دي ماريا في مواجهة ريال سوسيداد الهامة يوم السبت في الليجا.

الميرنجي سيخرج لمواجهة صعبة على ملعب الأنويتا في مباراة غير مسموح فيها إلا بالفوز.. الفوز فقط.

ريال مدريد بخسارة الثنائي.. يفقد جزء كبيرا من قوته، فهجوم الملكي يعتمد على سرعات جناحيه رونالدو وجاريث بيل وقدرتهما على الاختراق والتسديد.

الاختراق من العمق تقريبا غائب عن خطط كارلو أنشيلوتي المدير الفني.

فالمدرب الإيطالي يلعب بخطة 4-2-3-1، والتي وظف فيها دي ماريا ليلعب في الوسط ليبدأ الضغط مبكرا ويساند الجناح هجوميا.

وفي غياب رونالدو وإصابة دي ماريا الأجدر على لعب دور البديل، يلعب ريال مدريد مكسور الجناح.. ويجد نفسه مضطرا لتغيير طريقة لعبه أمام منافس قوي أسقط برشلونة على هذا الملعب 3-1 منذ أسابيع قليلة.

وما يزيد من صعوبة موقف ريال مدريد، إصابة جناحه لاعبه الشاب خيسي رودريجيز بالرباط الصليبي.

إسكو بشكل كبير ضمن أن يبدأ أساسيا، خاصة بعدما تألق في سد فراغ غياب دي ماريا عن مواجهة بروسيا دورتموند.

ولكن تبقى المشكلة في البحث عن بديل "غير موجود" لرونالدو.

أمام أنشيلوتي حلين، الأول هو الدفع بآسيير إياراميندي كارتكاز ثان بجوار شابي ألونسو.. على أن يلعب لوكا مودريتش متقدما ويميل إسكو للجناح.

أو الحفاظ على طريقته المعتادة في الوسط، بالاعتماد على الثلاثي ألونسو ومودريتش وإسكو ولكن يغير خطته إلى 4-4-2.. على أن يدفع بمهاجم ثان.

أنشيلوتي ألمح في المؤتمر الصحفي إلى أنه قد يدفع بألفارو موراتا بجوار كريم بنزيمة في خط الهجوم، ليلعب بمهاجمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع