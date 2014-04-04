رئيس برشلونة يطلب الاجتماع ببلاتر لبحث عقوبة منع الانتقالات

برشلونة، (إفي): أجرى رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، اتصالا هاتفيا اليوم برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر وطلب منه عقد اجتماع مشترك للتناقش بشأن قرار الفيفا بحرمان النادي الكتالوني من إجراء تعاقدات لمدة عام.

ومن المنتظر أن يجتمع بارتوميو ببلاتر عقب عودة المسئول السويسري من كوستاريكا حيث يحضر فعاليات بطولة كأس العالم للناشئات تحت 17 عاما.

وأعلن بارتوميو أمس الخميس أن ناديه سيقدم خلال الايام العشرة المقبلة استئنافا للفيفا ضد قرار حرمانه من إجراء تعاقدات خلال فترتي انتقالات مقبلتين (صيف 2014-شتاء 2015) بسبب مخالفات بشأن تعاقداته مع لاعبين قصّر.

وفي حال رفضت لجنة الاستئناف بالفيفا الطعن، فإن النادي الكتالوني سيلجأ الى محكمة التحكيم الرياضية، بحسب ما أكده بارتوميو.

وشدد بارتوميو على أن نادي برشلونة يشعر بـ"الغضب" بسبب العقوبة التي اعتبرها "ظالمة"، مؤكدا على أن ناديه "يسعى دائما لحماية ورعاية اللاعبين الناشئين".

وأعلنت اللجنة التأديبية بالاتحاد منع البرسا من التعاقد مع لاعبين جدد من داخل أو خارج إسبانيا لمدة عام لمخالفات متعلقة بضم لاعبين لم تصل أعمارهم إلى 18 عاما، القضية التي تشمل 12 لاعبا.